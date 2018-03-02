“台灣旅行法”如付諸實施 影響深遠

夜幕下的美國國會 中評社洛杉磯3月1日電（記者 宋楷文）美國國會參議院昨天（2月28日）全票無異議通過了具有法律約束力的“台灣旅行法”（中國內地譯為“與台灣交往法案”）。待特朗普總統簽署後即可成為法律。該法案鼓勵美台高層互訪，打破了美國行之多年的規範，讓台灣正、副“總統”、“行政院長”、“外交部長”以及“國防部長”等有尊嚴的訪問美國首都華盛頓。同時鼓勵台灣駐美國的經濟和文化代表在美國開展工作。



1月9日國會衆議院已全票無異議通過這項法案。值得注意的是，衆議院和參議院通過的“台灣旅行法”是同一版本。并且是美國國會435名衆議員和100名參議員全體“全票無異議”通過！



日前，美國亞太事務智庫理事研究員、中美論壇社社長張文基教授、中美論壇社社務委員陳立家等代表美華裔學者致信給重量級聯邦參議員範士丹（Dianne Feinstein）女士和參議員Harris等，呼籲其在參議院全院表決時，對“台灣旅行法”說“不”！範士丹曾回復說，美國必須堅持與中國接觸政策並聲明“我支持‘一個中國’政策”。承諾：“當參議院考慮涉台問題的立法時，我會把你們的意見考慮在內。”很遺憾！顯然，昨天範士丹對“台灣旅行法”投了贊成票。



有輿論質疑特朗普總統是否會簽署這一法案？事實上，美國總統否決國會兩院均“全票無異議”通過的法案，歷史上罕見！就該法案來說，即使特朗普總統否決該法案，國會兩院均以三分之二絕對多數（可能還是全票無異議）再次通過該法案可能性極大。如此，該法案不需要再經過總統簽署將自動成為法律，約束美國政府。



“台灣旅行法”影響深遠！《2018財政年度國防授權法》的涉台部分，使美國在“台灣關系法”基礎上，可進一步強化美台之間在“安全領域”的合作，在法律上給予了美國政府與台灣當局邁向“准軍事同盟關系”的依據。而“台灣旅行法”一旦付諸實施，則意味著1979年中美建交以來的美台之間“非官方關系”的終結。美台雙方將可構築實質性的“准外交關系”。還可能會影響或促使日本等企圖與台灣強化關系的相關國家調整對台政策。



針對美國國會參議院全票無異議通過了具有法律約束力的“台灣旅行法”，外交部發言人華春瑩在記者會上說，它（該法案）嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。”

