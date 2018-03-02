中評關注：藍青年軍勸進洪秀柱選台北市長

何溢誠提出10大理由勸進洪秀柱參選台北市長。（觀風聞截圖） 台灣青年聯合會理事長何溢誠。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／屬洪系的前中國國民黨中央委員、前黨大陸事務部副主任何溢誠2日發文“洪主席參選台北市長的十個理由”，勸進國民黨前主席洪秀柱參選台北市長。他說洪秀柱屬高知名度、政治明星級的候選人，而且目前國民黨籍許多縣市長候選人皆為女性，洪秀柱如能參與台北市長選舉，將有如宋代佘太君率領楊門女將征戰，可勝取台北市，讓綠地變藍天。



何溢誠2日下午接受中評社訪問表示，他曾為此去找洪秀柱談，談到過年後，他覺得洪並不排斥，洪也有起心動念，最近滿多人在跟她講這個事，就先發展看看。



現任台灣青年聯合會理事長何溢誠提出的“洪主席參選台北市長的十個理由”如下：



一、明確且良好的歷史名聲



2015國民黨內“十萬男人齊卸甲，竟無一人男兒身”，洪秀柱破磚為玉，卻遭李代桃僵；並在2016勇於承擔接下無人敢當的國民黨黨主席，其願意承擔的形象已深植人心，雖然事後仍有雜音，但已經給藍軍朋友願意承擔的形象。如今，國民黨台北市長強棒人選難產，B咖濫竽充數，倘若洪主席願意再次出來承擔責任，則可以進行形象的連結，在歷史上留下願意承擔且不懼戰的良好名聲。



二、想做事也要有舞台



洪主席從政多年，為民服務的熱心及行動，眾人有目共睹，雖然近期暫退幕後，但憂國憂民的心仍舊無法遮掩。因此，若能在台北市長一役取得勝利，不僅可以利用台北市豐厚的資源為市民服務，也能提供“用壯育青”的平台，更可以成為台灣發展的領頭羊，兩岸一家親的紐帶橋樑，帶領台灣朝正向發展。



三、發揮母雞帶小雞的效應



洪主席深知培養年輕新血的重要性，假如國民黨在台北市無法推出具全國性知名度、政治明星級的候選人，又或者被提名候選人不具選舉爆發力與震撼力，那今年台北市議員的選戰，將會非常辛苦，甚至人人自危，新人更無出頭機會，而洪主席即具備此一能量，一來可以凝聚人心，二來可以整合資源，三來可以掌握議題，進而感動市民，匯集民意，化約成選票，將可有效協助年輕世代的市議員候選人出線，為國民黨甄補政治人才，為未來開創新局。



四、勝選機率超過百分之五十



柯文哲的支持度不若以往，亦不復4年前“白色力量”的風潮，更與民進黨頻生龃龉，嫌隙不斷擴大，民進黨亦陷於到底要不要自推候選人的“妾身千萬難”，而其曖昧姿態主要來自於民進黨考量國民黨推出的候選人名單以及民進黨支持者對柯文哲的不滿。民進黨政府倒行逆施，不僅假轉型正義之名對國民黨抄家滅族，近期追殺軍公教問題持續延燒、繆上校因陳抗發生意外危在旦夕，228縱容“台獨”小子對蔣公靈柩潑漆詆毀，種種“去蔣為皮，去中為骨”的荒唐行徑，藍軍支持者需要宣洩出口，在基本盤藍大於綠，以及民眾燜久了的壓力膨脹下，民心思變、民氣可用，本次選戰其實不見得一面倒向柯文哲，反而有利於願意承擔的洪主席。

