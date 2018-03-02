中評鏡頭：兩會將登場　服務人員歡喜接待

大會安排美女上陣接待。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月2日電（記者 倪鴻祥）全國政協十三屆一次會議將於3月3日召開，2日下午舉行預備會議，大會安排美女上陣接待。下午1點不到，各家中外媒體就已到場排隊，等待報到進場採訪。全國政協十三屆一次會議原本會議結束後，將由大會新聞發言人王國慶將在會上向中外媒體介紹本次大會有關情況，並回答記者提問。



全國政協十三屆一次會議將於3月3日開幕，3月15日閉幕，會期比去年多兩天。大會期間，將舉行5次全體會議，14場分組討論會議，還將兩次列席全國人大會議。