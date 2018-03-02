藍青年軍赴自由台灣黨下戰帖　警民爆衝突

國民黨青年部動員群眾前往自由台灣黨黨部抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月2日電（記者 張嘉文）20多名“自由台灣黨”、“蠻番島嶼”等激進獨派團體成員2月28日突襲桃園慈湖陵寢，朝蔣介石靈柩潑灑紅漆，又在記者會中撕毀青天白日旗。中國國民黨青年部今天動員群眾前往自由台灣黨黨部抗議，並下戰帖，要自由台灣黨人出來面對，但因警方築成人牆擋在一樓鐵門前，眾人經過激烈衝撞後，仍不得其門而入，只能在鐵門前貼滿青天白日旗貼紙表達憤怒。



國民黨青年部今天由主任翁紹輝帶頭，率領多名青年黨工、台北市議員參選人，在自由台灣黨青島東路黨部樓下召開記者會，由於該處是社區大樓，已事先掌握消息的警方在一樓入口鐵門前築成人牆，以防有激烈衝突產生。



自由台灣黨負責人是台灣大學退休教授蔡丁貴，他曾推倒台南市蔣介石銅像遭到偵辦。



翁紹輝表示，台灣年輕人不是只有一種聲音，兩蔣的功過需要大家理性討論，不是這些獨派人士用這種不理性的潑漆行為就代表他們比較行，而且他們在記者會撕毀青天白日旗，已觸犯刑法，國民黨已對此向法院提出控告，警方應該以現行犯逮捕。



翁紹輝說，國民黨青年部今天就是要表達另一種聲音，並要對自由台灣黨下戰帖，希望他們能出面，大家來理性辯論，不要像孬種一樣躲在樓上，而且他們不認同“中華民國”，卻要“中華民國”的警察保護，實在非常諷刺。



眾人表達完訴求後，隨即往鐵門處聚集，一面對著裡面嗆聲，一面和警方發生激烈推擠，最後他們將印有戰帖的字板丟進社區一樓，並在鐵門前貼滿青天白日旗貼紙，前後過程約半小時才結束抗議行動。

