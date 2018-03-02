全國政協十三屆一次會議首場新聞發布會登場

全國政協十三屆一次會議新聞發布會定於3月2日16：30在人民大會堂一層新聞發布廳舉行（中評社 蘭忠偉攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會定於3月2日在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人王國慶向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。發佈會開始後，王國慶首先向在座媒體記者致以元宵節問候，並通報了本次大會日程安排。



實錄如下：



王國慶：謝謝秘書長。女士們、先生們，各位記者朋友下午好！非常高興在這個熟悉的地方又跟很多老朋友見面了，還見到了很多新面孔。剛才秘書長說了今天是傳統佳節元宵節。我想在座的各位，包括你們在本部的同事，可能都是要在緊張的趕稿和趕節目的工作中度過這個節日了。但我還是要向各位致以節日的問候，並道一聲大家辛苦了！今天人比較多，尤其站在高處的一定注意安全。



王國慶：在回答大家提問之前，我受全國政協大會秘書處的委托先簡要通報本次大會的日程安排。



全國政協十三屆一次會議將於明天下午3點在人民大會堂開幕，15日上午閉幕。大會的主要議程是聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告；列席十三屆全國人大一次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論憲法修正案草案和監察法草案等；審議通過中國人民政治協商會議章程（修正案）、政協十三屆一次會議政治決議等決議和報告；選舉政協第十三屆全國委員會主席、副主席、秘書長和常務委員。



這次大會將安排兩次大會發言，十三次小組討論，一次界別聯組討論，三場記者會。為了方便大家採訪，今年我們首次組織了三場“委員通道”進行集體採訪活動。



現在大會的籌備工作都已經就緒。



政協大會的開幕會、閉幕會和大會發言將對中外記者開放。對媒體開放的小組討論和界別聯組討論將通過全國政協網站等提前公布，請大家關注。



