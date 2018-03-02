王國慶談政協委員新時代履職新期待

大會新聞發言人王國慶就“對政協委員在新時代履職的期待”的問題進行回應（中評社 蘭忠偉攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會2日下午在人民大會堂新聞發布廳舉行。大會新聞發言人王國慶就“對政協委員在新時代履職的期待”的問題回應表示，我們堅信在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，人民政協的工作一定會以嶄新的氣象和優異的成績回應時代和人民的要求。



有記者問，今年是換屆之年，十二屆全國政協委員已經完成了他們的使命，而2100多名十三屆全國政協委員即將開始他們的任期。發言人如何評價過去五年政協的工作，有什麼樣的特點、有什麼樣的亮點？對於新一屆政協委員在新時代履職有一些什麼樣的新期待？



王國慶表示，中共十八大以來這五年，是我們黨和國家發展進程中極不平凡的五年，也是人民政協進一步開拓團結民主、務實進取、蓬勃發展新局面，彰顯中國特色社會主義制度優勢和特點的五年。在以習近平同志為核心的中共中央全面領導下，人民政協事業在繼承中發展、在發展中創新。



他說，“政協十二屆全國委員會2200多名委員，可以說是認真履職、踏實工作。我們很自豪地說，我們交出了一份沉甸甸的成績單。”



王國慶用四句話精煉概括了過去成績的亮點：完善了協商議政格局、強化了民主監督職能、拓展了團結聯誼工作、加強了履職能力建設。儘管短短四句話，這背後有很多精彩的故事，也有大量的數據。今天在這兒就不具體講了，因為明天新一屆政協大會上俞正聲主席將代表政協十二屆全國委員會常務委員會作報告，對全國政協過去五年的工作進行全面地總結。



“說到今後五年，中共十九大報告提出了一系列關於發展社會主義協商民主的新思想、新論斷、新要求，這是新時代推動人民政協事業發展的強大思想武器和行動指南。”王國慶表示，人民政協將把學習貫徹中共十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想作為重中之重，在學懂、弄通、做實上下功夫。思想共識要有新提高，為實現中華民族偉大復興廣泛凝聚正能量；履職盡責要有新作為，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利獻計出力。我們堅信在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，人民政協的工作一定會以嶄新的氣象和優異的成績回應時代和人民的要求。



（中評社報道組：郭至君 林艶 蘭忠偉 臧涵；後方支援記者：徐夢溪 秦正陽 連衛民 袁郭城）

