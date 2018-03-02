不滿蔣介石靈柩遭潑漆　群眾赴自由台灣黨抗議

中評社台北3月2日電／不滿自由台灣黨成員在內部分獨派青年2月28日以紅漆潑灑前“總統”蔣介石靈柩，中國國民黨青年部和大陳島鄉情文化促進會全台聯合會今天號召群眾到自由台灣黨部抗議。



中央社報道，國民黨青年部主任翁紹輝等人下午在律師陪同下前往台灣台北地方法院檢察署，告發自由台灣黨組織部主任李嘉宇在記者會撕毀“國旗”，涉嫌“毀損國旗罪”，請求北檢依法究辦，以維“國格”，也呼籲政府不應持續放縱這類事件。



“中華民國”刑法規定，意圖侮辱“中華民國”，而公然損壞、除去或污辱“中華民國”“國徽”、“國旗”者，處一年以下有期徒刑、拘役或新台幣300元以下罰金。



國民黨青年部成員隨後前往自由台灣黨部抗議，並遞出辯論戰帖；抗議過程，群眾試圖衝門口鐵門，要與自由台灣黨直接對話。現場大批警力維護秩序，頻頻廣播“現場群眾保持理性，不要有脫序行為”，台北市政府警察局中正第一分局一度舉牌警告。



大陳島鄉情文化促進會全台聯合會感念蔣介石待大陳族群有恩，強調“蔣公歷史定位由歷史判斷”、“族群融合拒絕歧視”，號召近百人到自由台灣黨部抗議，要求自由台灣黨和獨派青年為潑漆行為“道歉、認錯”。



抗議群眾要求政府須正視這件事，否則將進一步追究官員是否失職。