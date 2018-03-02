兩會風景線：天安門廣場變大停車場

天安門廣場成了超大型停車場。（中評社 林谷隆攝） 中評社北京3月2日電（記者 林谷隆、倪鴻祥）全國政協第十三屆全國委員會第一次會議將於3月3日召開，2日下午舉行預備會議，會後隨即召開首場新聞發佈會，2158名全國政協委員搭乘大會準備交通車，來到人民大會堂；上千名海內外媒體也提早搭車趕到大會堂外排隊等候進場，估計接下來兩會召開期間，知名的天安門廣場將會化身成大型停車場，成為一道難得的風景線。



第十三屆全國人民代表大會第一次會議將於3月5日召開，全國政協十三屆一次會議也將於3月3日召開，2日下午提前舉行全國政協一次會議預備會議。中國大陸舉行兩會，歷年來都受到中外媒體關注，今年因為是政府換屆年，又有修憲案，估計全國人大人大將會召開到20日以後，會期較往年長。



全國政協十三屆一次會議將於3月3日召開，2日下午舉行預備會議，隨後將由大會新聞發言人、全國政協外事委員會副主任王國慶舉行新聞發佈會，將向中外媒體介紹本次大會有關情況，並回答媒體提問。作為兩會第一場公開記者會，吸引眾多國外媒體前來報道。



兩千多位全國政協委員與工作人員與上千位媒體齊聚人民大會堂，龐大停車需求讓大會堂一路之隔的天安門廣場，化身成超大型停車場，許多媒體從廣場走到大會堂，也不忘停下腳步，拍下這難得一見的風景線。