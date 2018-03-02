王國慶談2018年經濟 穩中有進是主旋律

記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全国政协十三届一次会议新闻发布会定於3月2日在人民大会堂一层新闻发布厅举行。大会新闻发言人王国庆在回答記者提問時表示，2017年中国交出了一份很提气的经济年报。展望2018年，委员们认为继续向好、稳中有进是中国经济发展的主旋律。



實錄如下：



经济日报、中国经济网记者:去年年底召开的中央经济工作会议指出，“我国经济发展进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。请问发言人，政协委员们对当前的中国经济形势、对新时代中国经济发展前景、对突出“高质量”有何评价和分析？谢谢。



王国庆:经济问题是大家一直很关注的，也是连续三年我们在准备的时候都认真准备的一个题目。回答得好不好，经济日报是专家，能不能满意到时候请你打分。



王国庆:2017年中国交出了一份很提气的经济年报，经济总量突破82万亿，几乎相当于全世界GDP排名第五至第十，也就是英国、印度、法国、意大利、巴西、加拿大等六国的总和。6.9%的增速，在全球主要经济体中也是可圈可点。在全国政协1月份召开的宏观经济形势分析座谈会上，委员们认为尽管去年国內外形势错综复杂，但我国经济发展稳中向好、好于预期，不仅“颜值”高，“气质”也相当好。具体表现在运行稳、就业稳、物价稳、国际收支稳，同时结构趋优、动能转换、效益提升的态势更加明显。



王国庆:展望2018年，委员们认为继续向好、稳中有进是中国经济发展的主旋律。我国经济进入了高质量发展的新时代，委员们认为，发展经济要紧扣新时代社会主要矛盾的变化，深刻把握从高速增长转向高质量发展的內涵和特征，把提质增效、转变发展方式作为经济工作的重中之重。一要大力发展实体经济；二要坚決防范各种风险；三要务求改革取得实效；四要继续深化供给侧结构性改革；五要切实完善民生保障机制。有的委员也说，实现高质量的发展，还要有高标准、严法治和好文化。没有高标准就不会有高质量；有了高标准还必须有严格的法治保障；好文化就是要培育和弘扬精益求精的“工匠精神”。



王国庆:习近平新时代中国特色社会主义经济思想是做好当前和今后一个时期经济工作的根本遵循。所以只要我们切实领会和把握，认真贯彻並落到实处，新时代中国经济的发展一定会更高质量、更有效率、更可持续，继续发挥世界经济增长的“压舱石”和主引擎作用。谢谢。



（後援記者：秦正陽）

