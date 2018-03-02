聽王國慶講述調研脫貧攻堅的故事

王國慶回答記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）在今日下午舉行的全國政協十三屆一次會議新聞發布會上，針對記者提出的如何解決在對扶貧工作的審計中時不時曝出的問題時，大會新聞發言人王國慶聲情並茂地講述了一則關於政協委員調研脫貧攻堅的故事。



王國慶回憶在報紙上看到的一篇報道，回忆说，去年4月中旬的一天，地處隴東黃土高原上的環縣，那時候還寒風依舊。在耿家村，村外黃土飛揚的一條小路上，走來了兩位身穿深色休閑裝看著像幹部模樣的人，還有一位是個年輕小夥子。他們過了兩個斜坡就進了當地村民趙永堂的窑洞。趙永堂只知道這兩位看著比他們村長還大的“官兒”，坐在炕沿上跟他聊，有說有笑地拉家常。拉家常當中就在問精准扶貧政策在村裡的落實情況。這兩位就是我們精准扶貧監督性調研組的政協委員，他們沒有帶“隨從”，也沒有開車進村，就這麼進去了。



他強調，也就是這種“微服私訪”讓他們真正地了解到，剛脫貧村民怕又返貧的擔憂，聽到了扶貧項目過於集中、地方配套負擔太重的抱怨，掌握了檢查考核過多過繁、基層幹部疲於應付的實情。



王國慶表示，在過去五年裡，我國的脫貧攻堅取得了決定性的進展。6600多萬人口穩定脫貧，貧困發生率也在大幅下降，我們說成就是有目共睹的。當然在這麼大的攻堅戰中出現一些問題也是正常的。全國政協去年召開的一次專題議政性常委會的主題就是“實施精准扶貧中存在的問題和建議”。為了掌握實情、找准問題，在常委會召開前100多名委員分赴75個貧困縣走村入戶，開展了時間跨度長達4個月的實地調研。



王國慶說，經過深入調研，委員們在形成的40多份調研報告當中，在常委會議的討論發言中為解決存在的問題發聲出力，他們提了很多很好的建議。比如要統籌優化資源配置，確保精准聚焦貧困人口脫貧，特別是深度貧困地區如期脫貧。比如要注重扶貧同扶智扶志相結合，激發貧困人口內生動力。又比如要在拔窮根上下功夫，築牢持續穩定脫貧基礎。還比如要切實關注各種風險隱患，積極主動防範化解。還比如要力戒形式主義，改革考核方式，為扶貧考核“瘦身”。當然他們也建議要加強專項培訓，提高基層幹部的扶貧工作能力水平等等。



最後他表示，今年全國政協還將圍繞解決深度貧困地區脫貧問題召開專題議政性常委會議，為打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會繼續發力助力。



（中評社報道組：郭至君 林艶 蘭忠偉 臧涵；後方支援記者：徐夢溪 秦正陽 連衛民 袁郭城）

