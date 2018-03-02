王國慶談學生減負 呼籲讓孩子們多睡半小時

發佈會現場（中評社 郭至君攝） 記者提問（中評社 臧涵攝） 王國慶（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社 報道組）全国政协十三届一次会议新闻发布会定於3月2日在人民大会堂一层新闻发布厅举行。大会新闻发言人王国庆在回答記者提問時表示，学生减负涉及教育观、人才观和相应的制度机制等深层次问题，是一个需要综合施策、全社会共同发力才有望解決的系统工程。他呼吁，应以真抓实干的精神让孩子們真正快乐的学习、健康的成长成才。



實錄如下：



光明日报融媒體记者:一直以来政府都在倡导为中小学生减负，但普遍反映孩子们的压力和负担依然不轻。请问发言人，怎样才能切实减轻学生负担，为孩子们创造一个快乐学习、成长的氛围与环境？谢谢。



王国庆:为中小学生减负，长期以来一直可以说是社会的一个沉重话题。我们也做了一点统计，从1951年到2017年国家围绕中小学学生的减负出台过几十份文件。但恰如古诗云：“一山放过一山拦”。几十年喊减负，有些地方孩子们的书包越喊越沉，课外负担越喊越重，睡眠和休息的时间越喊越少。也有数据显示，我们国家中小学生每天课外写作业的时间是2.82小时，时长已经超过全球平均水平的将近3倍。



王国庆:说到这儿，我想在座的大家都熟悉那首歌《让我们荡起双桨》，裡面有一句歌词：“做完了一天功课，我们来尽情欢乐。”我就在想，看看我们身边有的孩子。我听到周围有人讲，那些孩子们有的时候作业做到晚上九点、十点甚至十一点。做完作业他们上哪儿欢乐，到哪儿荡起双桨呢！



王国庆:学生减负是大家关注的一个问题，也是全国政协委员在关注一个话题。大家认为，学生减负涉及教育观、人才观和相应的制度机制等深层次问题，是一个需要综合施策、全社会共同发力才有望解決的系统工程。作为政府要优化管理，要进一步深化教育的综合改革，切实改变应试教育，全面实施素质教育，建立科学的评价体系，破除分数和升学率作为衡量学校的唯一标准，以此来营造学校、教师、家长、学生都减压的良好教学大环境。特别是还要加強对各类校外培训的管理，切实把教育部等四部门2月中旬、也就是前不久部署的校外培训机构专项治理行动落到实处，让课外培训成为学生素质教育的补充，而不是变成強化应试的“助推器”、家长和学生负担的“增压器”，更不能被有些人用来干扰我们的教育秩序，煽动社会焦虑情绪，成为他们牟取暴利的工具。前两天也有很多媒體在报道，有的家庭不堪重负，这些钱上哪儿去了？从学校来讲要坚持科学施教，要建立以学生健康发展为本的教学关系，严格遵循教学规律和课程标准开展教学。现在大家也都对超前教育意见很大，所以要以制度创新形成学生减负的长效机制，合理设计学生作业的內容和时间，把学生和家长从繁重的作业负担当中解放出来。对于学生参加课外培训也要予以科学的引导。家长们也要打消不能输在起跑线上的焦虑，要克服从众心态，不要攀比报班，不额外给学生加压，避免形成“校內负担减了，校外又增加”。同时学生要注意养成良好的作息习惯和高效的学习习惯。



王国庆:儿童是祖国的未来，民族的希望。中小学生减负确实是个大难题，但为了孩子们，我想利用这个机会要呼吁，我们别再仅仅是坐而论道，而应以真抓实干的精神，起而行之、迎难而上，用踏石留印、抓铁有痕的劲头，一座一座地搬走年幼孩子们本不该承受的重负之山，让他们真正快乐的学习、健康的成长成才。我们眼下能不能呼吁让孩子们每天多睡半个小时、一个小时！



（後援記者：秦正陽）

