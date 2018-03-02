中日關係復甦？ 王國慶：抓住有利契機

記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會定於3月2日在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人王國慶在回答記者提問時表示，中日關係不僅關係兩國，對於本地區和世界也有重要影響。近來日方在對華關係上釋放出一些正面的信息，中日關係也出現了一些向好的苗頭。希望雙方抓住有利契機，推動兩國關係盡早重返正常發展軌道。



實錄如下：



日本朝日新聞記者:我想問關於中日關係的問題。我們感到日中關係有復甦跡象。今年兩國將迎來日中和平友好條約締結40周年，借此安倍首相有意正式訪問中國。雖然兩國之間依然存在很多問題和分歧，政協委員怎麼評價現在的中日關係？希望如何展開對日外交？另外對日本有何期待？



王國慶:中國和日本一衣帶水，是誰也搬不走的近鄰。中日兩國是東亞地區的大國，也是世界的主要經濟體。所以中日關係不僅關係兩國，對於本地區和世界也有重要影響。我們也注意到，近來日方在對華關係上釋放出一些正面的信息，中日關係也出現了一些向好的苗頭。所以我們很希望雙方能倍加珍惜，抓住這個有利契機。在中日四個政治文件和四點原則共識的基礎上，不斷積累積極因素，推動兩國關係盡早重返正常發展軌道，為兩國高層交往創造適宜的氛圍。



