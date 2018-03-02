兩會風景線：政協首場新聞會 媒體擠不進場

新聞發佈廳的會場外仍有數百名記者擠不進來。（中評社 林谷隆攝） 中評社北京3月2日電（記者 林谷隆、倪鴻祥）全國政協第十三屆全國委員會第一次會議將於3月3日召開，2日下午舉行預備會議，會後隨即召開首場新聞發佈會，由大會新聞發言人、全國政協外事委員會副主任王國慶向中外媒體介紹本次大會有關情況，並回答媒體提問。現場安排200席座位，卻湧進超過600人，主辦單位在首次開放記者坐在第一排座位前方與座位中間走道，但場外仍有數百名記者擠不進會場，凸顯本次兩會備受海內外關注。



第十三屆全國人民代表大會第一次會議將於3月5日召開，全國政協第十三屆全國委員會第一次會議也將於3月3日召開，2日下午提前舉行全國政協一次會議預備會議。中國大陸舉行兩會，歷年來都受到中外媒體關注，今年因為是政府換屆年，又有“修憲”案，估計全國人大將會召開到20日以後，會期較往年長。



全國政協十三屆一次會議將於3月3日召開，2日下午舉行預備會議，隨後將由大會新聞發言人、全國政協外事委員會副主任王國慶舉行新聞發佈會，將向中外媒體介紹本次大會有關情況，並回答媒體提問。作為兩會第一場公開記者會，吸引眾多國外媒體前來報道。



全國政協十三屆一次會議新聞發布會安排在人民大會堂新聞發布廳舉行，現場座位安排200席，卻湧進超過600名記者，除了將會場兩側與後方的空間擠得滿滿滿，今年更特別首次開放第一排前方給文字記者坐在地上，座位間的走道也是首次開放給記者席地而坐，但是場外仍有數百名擠不進會場的記者，這凸顯了海內外媒體都相當關注本屆兩會召開，將影響今後中國大陸，甚至是相關國家地區的發展。