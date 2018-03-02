國家新能源汽車技術創新中心在京成立

中評社香港3月2日電／國家新能源汽車技術創新中心3月1日在北京成立，中心將匯聚國內外資源，提升中國新能源汽車產業核心競爭力，努力打造世界級新能源汽車技術創新高地。



新華社報道，3月1日，國家新能源汽車技術創新中心建設推進會同時召開。科技部部長萬鋼說，當前，移動互聯網、大數據、人工智能、衞星導航等技術和新能源汽車產業融合發展，新能源汽車的生產、銷售、使用方式正在發生全方位轉變。面對國際競爭壓力和產業變革機遇，我們要加快推進跨行業、跨領域的協同創新和開放創新，為新能汽車產業發展提供強勁創新動力。



北京市市長陳吉寧表示，科技部批覆支持建設國家新能源汽車技術創新中心，對推動新能源汽車產業創新，提升產業競爭力，搶佔新一輪產業革命制高點具有重要意義，對北京構建具有全球影響力的科技創新中心、構建高精尖產業結構等具有重要作用。未來，國家新能源汽車技術創新中心將服務全國和全行業，北京市將在人才引進、開放合作運營機制、產業承接落地等方面給予大力支持。



據介紹，國家新能源汽車技術創新中心首批聯合共建方包括北汽集團、吉利、比亞迪、百度、清華大學、中科院電工所等21家企業和科研機構，涵蓋整車製造、電池生產、互聯網等各個領域。國家新能源汽車技術創新中心將堅持企業主導、行業參與、政府支持和開放共享的基本思路，積極引導和鼓勵產業上下游企業、高校和科研院所參與共建。