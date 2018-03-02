全國政協章程修改有哪些考慮？

人民政協報、人民政協網記者向王國慶提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會今日下午在人民大會堂舉行，大會新聞發言人王國慶就政協章程修改的問題應詢記者提問。



王國慶表示，現行政協章程的總體框架和主要內容是1982年全國政協五屆五次會議確定的，三十多年來已經做過三次修改，這次進行的還是部分修改。主要基於三點考慮：



一是中共十九大提出了一系列重要的新思想、新觀點、新判斷、新舉措，需要在政協章程中加以體現貫徹。



二是中共十八大以來，習近平總書記關於政協工作的一系列重要講話精神，中共中央出台的有關加強和改進人民政協工作的一系列重要文件精神和重大的部署也需要在政協章程中加以體現貫徹。



三是過去五年裡，全國和地方各級政協在工作當中形成的很多好做法、好經驗，也需要通過章程的修改，把這些上升為制度。



王國慶指出，這次提出的是部分修改，保持章程的總體穩定是遵循的原則之一，所以是改了那些必須改的。至於具體內容，修正草案還要經過大會討論修改，審議通過以後將會正式公布。





（中評社報道組：郭至君 林艶 蘭忠偉 臧涵；後方支援記者：徐夢溪 秦正陽 連衛民 袁郭城）



