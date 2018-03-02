王國慶：鄉村振興要順應農民新期盼

記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會今日下午在人民大會堂舉行，大會新聞發言人王國慶就實施鄉村振興戰略應詢提問。



王國慶表示，2月4日，中共中央國務院發布了今年的一號文件，這是黨中央連續15年發布關於“三農”問題的中央一號文件。這說明黨和政府對“三農”問題一貫的高度重視。



他指出，改革開放40年來，我們看到我國廣大農村發生了翻天覆地的深刻變化。但我們也注意到，隨著城鎮化的快速推進，“三農”短板日益凸顯，一些地方就出現了產業“空心化”、農戶“空巢化”、人口“老齡化”等等問題。這些問題已經嚴重制約了城鄉同步邁向全面小康的步伐。黨的十九大報告裡面兩次提到鄉村振興戰略，並把它列為決勝全面建成小康社會需要堅定實施的七大戰略之一。



王國慶強調，今年的一號文件對實施鄉村振興戰略又做了具體部署。鄉村振興戰略是社會主義新農村建設的重要升級，是一個全面振興的綜合概念，內涵十分豐富。它既包括了經濟、社會、文化振興，也包括治理體系創新和生態文明進步。鄉村振興要順應農民的新期盼，要立足國情農情，堅持以產業興旺為重點、生態宜居為關鍵、鄉風文明為保障、治理有效為基礎、生活富裕為根本，匯聚全社會支農助農興農力量，協調推進城鎮化鄉村振興，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。



最後，王國慶說，在過去五年裡，“三農”幾乎是全國政協每年組織調研協商的主打話題之一。通過組織委員深入調研發現問題、查找問題，利用協商平台和渠道及時向有關部門反饋並形成報告，建言獻策。今年全國政協確定的10個重點協商議題當中就有兩個是關於“三農”的，一個是我前面已經提到的“解決深度貧困地區脫貧問題”，另一個是“培養造就一支懂農業、愛農村、愛農民的‘三農’工作隊伍”。經過廣泛深入的調研，委員們一定有很多話要說，我們當然也很希望媒體多多報道他們所說的話，為我們鄉村振興助力，讓這個戰略盡早變為現實。



（中評社報道組：郭至君 林艶 蘭忠偉 臧涵；後方支援記者：徐夢溪 秦正陽 連衛民 袁郭城）

