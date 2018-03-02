中國長征系列運載火箭今年將進行36次發射

中評社北京3月2日電／全國政協委員、航天科技集團中國運載火箭技術研究院院長李洪2日表示，今年中國長征系列運載火箭預計將執行以北斗衞星組網、嫦娥四號探月為代表的36次宇航發射任務，發射密度將再創歷史新高。



其中，長征三號甲系列火箭和長征二號丙火箭將分別有14次和6次發射任務，共佔全年發射次數的近六成，兩型“金牌火箭”將擔起2018年超高密度發射的重任。



新華社報道，長三甲系列火箭全年14次發射任務有10次將發射北斗導航衞星，其中8次將以“一箭雙星”的方式執行發射任務。對於長三甲系列火箭來說，高密度在後續幾年裡將會成為常態。“2018年至2020年，長三甲系列火箭預計執行40次發射任務。”李洪說。



長征二號丙火箭也將在2018年迎來最強考驗。李洪說：“今年，長二丙火箭預計在酒泉、太原、西昌三大發射場共有6次發射任務，還將首次與遠征系列上面級配合執行發射任務。研製隊伍將經受多線、多地作戰，技術狀態複雜多樣等多重考驗。”



長征十一號火箭今年計劃執行5次發射任務，包括4次陸上發射場商業發射和1次海上發射，開啟長征火箭商業發射的密集期。海上發射將是中國運載火箭的海上“首秀”，目前關鍵技術已經突破，並完成了具體的實施方案。



長征七號火箭2018年將在前兩次成功發射的基礎上創新方法，進一步提升火箭的產品可靠性，為未來中國空間站建設階段發射貨運飛船做好充分的準備。據李洪介紹，長征七號研製團隊也正在開展改進型火箭的研製和設計工作，針對衞星發射及其他領域任務，積極開拓市場。



“同時，長征五號火箭也將在2018年迎來‘復出’。”李洪說。