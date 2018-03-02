特朗普擬重稅開鍘　亞洲鋼鋁企股價全倒

中評社香港3月2日電／美國總統特朗普宣布將對進口鋼鋁課徵具爭議性的懲罰關稅，引發亞洲鋼企和鋁企股價今天一面倒。分析師認為，這項措施牽動的後續反應，較令人擔憂。



特朗普昨天宣布，將對進口鋼品與鋁品課徵分別高達25%與10%的關稅，以實現他的“美國優先”競選承諾。特朗普競選時表示，將保護美國就業免於遭受他所稱不公平貿易行為的傷害。



法新社報道，特朗普宣布的消息在全球各地引起憤怒，甚至他所屬的美國共和黨內部也傳出不滿。外界警告，這可能掀起痛苦的全球貿易戰。



全球股市原本已擔心美國利率攀升而戰戰兢兢，如今更應聲下挫。亞洲股市今天由鋼品和鋁品製造商和使用這些金屬的企業股價領跌。



中央社援引報道，韓國最大鋼企浦項鋼鐵（POSCO）的股價今天重挫3.6%，韓國現代鋼鐵公司（Hyundai Steel）股價也跌3%。



日本鋼企新日鐵住金公司（Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.）股價今天下挫3.8%，規模較小的對手JFE控股公司（JFE Holdings）跌2.8%。在澳洲股市掛牌的礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto Group）股價則下滑1.3%。



日本汽車製造業巨擘豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）今天警告，汽車產業將受到新關稅的傷害，且在美國販售的車輛價格將因此大漲。



豐田汽車股價今天收低2.4%，日本另兩大車廠本田汽車公司（Honda Motor Co.）和日產汽車公司（Nissan Motor Co.）股價分別下跌3.8%和1.4%。



在上海股市，中國鋁業股份有限公司股價下滑逾2%，寶山鋼鐵股份有限公司股價重挫3.9%。



分析師指出，消息宣布後，相關產業股價立即大跌，但投資人主要擔心的是對未來的影響。



雪梨Fat Prophets資源分析師倫諾克斯（David Lennox）告訴法新社：“整體而言我們認為，構成危險的並非實際關稅本身，而是後續反應的感染效應。”



他表示：“我們還不知道相關細節，重點是受關稅影響的國家會如何反應，他們將在哪些項目報復？如何報復？這將會發生，人們擔心的也是這點。”



他還說：“如果所有國家都不反擊，忍耐吞下，事情就會告一段落。可憐的美國購買的進口鋼鐵將更昂貴，製造產品的成本也將升高。”



IBK Investment Securities分析師韓宇根（Han Yu-gun，音譯）同樣表示：“這個行動對於美國企業的傷害，將大於對韓國企業。”