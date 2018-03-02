陳永傑：高鐵通車　香港經濟樓市全受惠

中評社香港3月2日電／中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全長26公里的廣深港高速鐵路香港段預期在今年第3季通車，香港高鐵位於西九龍填海區西九龍站，通車之後，不僅有利九龍區樓市，也會帶旺新界、港島以至全港各區的樓市。



高鐵香港段通車，別以為只會推動九龍區的樓市，實際上全港各區樓市也會得益，因為一個城市的樓價與許多因素拉上關係，鐵路及交通等基礎建設是其中之一。



香港高鐵通車之後，便能與中國龐大高鐵系統銜接，連接內地16個主要城市，許多城市與香港的交通變得更便利，往來香港及內地的商旅人數亦會因商業及旅遊活動增加而上升，有利彼此經濟發展。雖然本港與內地許多城市都有航機連接，但中國幅員廣大，城市眾多，並非每一個城市都有機場的航機接駁到香港。然而鐵路系統卻能夠分佈得更廣更全面，尚有許多未曾與香港有太多接觸的內地城市，會因高鐵通車而加強彼此的商業關係。



高鐵的開通，將有助內地沒有機場而有高鐵的城市與香港加強商業往來，高鐵起到「城市到城市」的直達交通連繫。在可見的將來，會有更多內地城市的企業與香港進行及加強商業關係，香港作為對外窗口的功能亦會提升。



因此，高鐵一帶及鄰近城市在香港建立業務基地是可期的，開設辦事處、分支公司自然需要更多的寫字樓單位作辦公之用，亦僱用更多員工處理業務工作。不僅為香港創造更多就業機會，亦有助住宅樓市的發展，因為員工最基本的居住問題也要解決，不管是租樓或是買樓亦會促進本港住宅樓市的交投。



高鐵香港段通車不會只帶動九龍地區的住宅樓市，其他區份亦會受惠，因為內地城市的企業在香港建立基地，高中低層員工也有不同居住需要，自然要物色不同種類的住宅物業，需求會在各個區份遍地開花，新界、港島以至山頂亦有可能。



內地城市的企業到來香港開拓市場，當然不是聚焦在香港這個740萬人口那麼簡單，有些企業會將網絡伸展到世界各地，亦會有利本港的國際貿易中心、金融中心、海運及空運中心地位，有助香港這些在世界佔據著領先地位的經濟角色不會褪色。



高鐵所帶來的經濟效益，並非旅遊觀光那麼簡單，起到的商業價值亦會相當巨大。雖然高鐵香港段的投資金額不菲，但有些價值及得益會在香港經濟、商業領域及樓市中反映出來。高鐵是香港重要的基礎建設之一，是不可少的。