蔡人事改組滿意度低　林濁水：適得其反

民眾對“內閣”改組滿意度調查。（照片：美麗島電子報） 中評社台北3月2日電／《美麗島電子報》今日發布民調，蔡英文與“行政院長”賴清德施政滿意度同步大幅上揚，但對於2月份的府院人事改組，滿意的民眾有35.9%，認為改組符合期望的只有32.7%。對於這項人事改組，民進黨前立委林濁水分析，蔡的目的其實蠻單純，就是強化綠色民眾的支持，鞏固對綠色陣營的領導作用。



林濁水在《美麗島電子報》發表評論表示，肯定度這麼低，原因之一應該是這次“國安”高層人事調動幅度雖然大，但是只是大搬風，並沒有令人眼睛一亮的新人選出線；原因之二，也是更重要的，民眾並不認可“國安”大動、內政不動”的人事調整的做法。這樣的人事調整如果是想要拉抬選情，結果也將真是適得其反。



林濁水表示，自從蔡英文就職創下歷年來最老的“內閣”紀錄後，直到農曆過年前，陸續又有幾個紀錄被創下：台灣民主化以來在同一段時間內，“內閣”人事變動最小紀錄；“內閣”“閣員”讓民眾覺得最陌生的紀錄；民眾對“內閣”滿意度最低紀錄。



以下是林濁水有關人事改組評論內容：



在這樣的景況下，民眾當然高度期待“內閣”改組換上令人耳目一新的名單。如今除了“國安”方面大搬風外，內政方面的人事並沒有什麼更動，這個不符合民眾期待的做法很奇怪，在連續兩任“閣揆”都這樣處理“內閣”人事，甚至在“閣揆”換人時還創下“閣員”變動最小記錄，和過去“總統府”秘書長一再懸缺，乃至更早林全組閣的速度也應該是創紀錄的慢等等，特殊的狀況是那麼集中地持續地發生，至少已經足夠說明蔡英文是歷任“總統”用人最小心翼翼，最不喜歡人事變動的“總統”了。



但是奇跡的是，蔡英文人事不變動則已，如今一動，幅度之大就令人很是刮目相看。有關經濟教育等等內政事務部會雖然除了“勞動部”之外全部不動，但是整個“國安”體系卻進行了大搬風。



“國安”大動、內政不動”和民眾期望背道而馳



“總統”的大動作，很自然的有人習慣性地以選舉掛帥的角度去理解。認為外交兩岸兩部會由藍轉成“純綠”，吳釗燮和陳明通上台是選舉考量的大亮點，可以鞏固綠營傳統支持者以因應地方選舉的需求。這看法雖然符合激烈老獨派的立場，但是道理上並不通，因為蔡英文上台後，不顧激烈的老獨派批評，“國安”體系硬要重用藍營出身人士，目的正是為了選舉—爭取中間和淺藍選民。



如今從民調上看，這樣的人事調整如果是想要拉抬選情，結果也將真是適得其反。



美麗島2月國政調查發現民眾滿意這次“內閣”改組的只有35.9%，認為改組符合期望的只有32.7%，肯定度這麼低，看不出對選舉會有什麼正面作用。



肯定度低，原因之一應該是這次“國安”高層人事調動幅度雖然大，但是只是大搬風，並沒有令人眼睛一亮的新人選出線；原因之二，也是更重要的，民眾並不認可“國安”大動、內政不動”的人事調整的做法。



依美麗島民調，多數民眾期待優先強化的前五個政策領域依序是內政方面的經濟、食安、勞工權益、年改、司改。這5個優先領域中，只換了一個排序第三的“勞動部長”；至於大大異動的“國安”領域，兩岸、外交、國防三個領域只分別排名在優先後段班的5、6、7名。



這種民之所急則緩之，民之可緩則急之的人事調整當然不會獲得多數人的肯定。



救災vs.“國安”綠化，民意反應比一比



救災後，蔡英文滿意度不只一舉衝上5成以上，更重要的，泛綠民眾固然高度滿意，而泛藍民眾滿意度也超過7成。這意味的是，政府只要做對事，符合民眾期待，絕大多數民眾對政府的支持是不分藍綠的。如今蔡英文的“國安”人事綠化大調整，滿意度偏低，關鍵正在於這樣的調整雖然符合了泛綠，尤其是民進黨民眾的期待，但是在泛藍和中立民眾中要引起共鳴難之又難。



民調中我們可以發現民進黨民眾滿意這一番人事異動的高達61.3%；總體泛綠也有56.0%滿意，滿意度相當高；但是國民黨民眾則有41.5%不滿，至於中立民眾，滿意度也高度偏低，只有26.3%。



由於蔡英文就是在於民意的考量下，才長期持之以恆地在“國安”人事布局上堅持用藍不用綠，今天一旦改變，會造成民意這樣的反應，不可能不在做決策時的預料之外。那麼，既然結果是決策者可以預料的，決策者為什麼還要這樣做？專家們揣測紛紛。



國家異動專家各說各話



合理地說，一個國家重大的人事異動，必定是為了配合重大的戰略政策的調整；是看到客觀環境已經出現大好的機會要掌握，或是有重大危機必須因為應，或是既有的部會首長有重大失誤，人事上必須有所獎懲，措施上必須有所彌補。道理既然是這樣，因此“總統”的不鳴則已，一鳴驚人，專家們必定從戰略、政策面去理解。



美、台的兩岸專家有的說“總統”的目的是要對中共更硬；有的說要對北京更彈性；有的說要“軟的更軟，硬的更硬”；有的說要尋求在美國方面的突破；有的說是為“外交硬、兩岸軟”的策略做鋪排……。專家和專家，揣測起來一個個不同，結論不只是莫衷一是，根本是矛盾百出。



專家們見解莫衷一是，說明的不是什麼，說明的是在客觀條件上，並沒有任何台灣的重大機會、危機或政策失誤可以清楚地被專家們看到。例如，美國對台灣關係既然“總統”都說空前的好了，那麼外交官員當然是只可能有功不可能有什麼重大失誤，但是美國國務院官員董雲裳在“國會”對台灣主權做證時的說法卻也說明了台美關係再好，雙方重大的突破現在不會看得到；再如在兩岸關係，依習近平的戰略和行事風格上來看，僵局既難打破，也沒有什麼重大惡化的跡象，尤其，在習近平“兩岸政策服務於外交大戰略”的立場上，台灣要怎樣“外交硬、兩岸軟”，拿捏恐怕不是什麼容易的事。客觀條件如此，台灣在戰略上既沒有大幅更張必要，也沒有可能，但是“總統”在人事上動作卻是這樣大，於是專家們雖然不得不猜，但是畢竟也只能亂猜。



基本上客觀的條件的限制，依理性的決策原則，便是維穩，用“總統”的話說就是維持現狀。然而“總統”的戰略既然是維持現狀，那麼人事的大異動便和戰略的維穩不相搭調。



她目的既不在選舉考量又不在戰略調整，那麼“總統”一反自己常軌的動作，目的又是什麼？



以鞏固對內的泛綠領導為優先的策略



她的目的其實蠻單純，由人事異動得到泛綠民眾高度的支持的結果上，可以見得，那就是強化綠色民眾的支持，鞏固對綠色陣營的領導作用。



本來在民進黨公職一面倒反柯的情境下，對柯文哲發動台灣價值的爭議有一定的理性基礎，只是民進黨沒有想到台灣價值的爭議一旦尖銳化，泛綠民眾對柯文哲的支持度固然重挫，但是泛綠民眾的支持並不因此更加集中到“總統”身上，反而從“總統”身上轉移到賴清德身上，以致於在2018年1月，賴清德縱使總體民眾信任度下滑了1.9%，民進黨民眾對他的信任度反而逆勢高漲了7.7%而達到93.1%的驚人新高，並且把和“總統”的差距一舉擴大到26.8%之多。



於是“總統”令被激烈獨派耿耿於懷的，在“國安”用人重藍輕綠的用人策略終於全盤Uturn翻過來，硬生生地成為以綠代藍。這樣調整，效應很明顯，那就是泛綠民眾對“總統”的信任度又回復到了去年12月的狀況。同時，另一個稀奇的現象又以逆向的形態重演，在國政民調中，賴清德的總體民眾信任度雖然大幅彈升到60.1%，上升達8%，但是在民進黨民眾的信任度方面反而逆向重挫6.9%。雖然賴清德在民進黨和泛綠民眾的信任度上仍然領先“總統”一定的距離，但是轉移的現象令人印象深刻。



泛藍民眾近半信任“台獨”立場鮮明的“閣揆”；只一成信任“台獨”含混其辭的“總統”



然而同樣令人印象深刻的是，在幾個月來，泛藍民眾對“總統”信任度一直在10%上下徘徊的情形下，泛藍民眾對賴清德的信任度反而在2月底竄升到了45.7%。



在野黨立場民眾對“閣揆”居然有45.7%的信任度，實在是不簡單；尤其更該驚奇的是，“總統”一直努力在台灣獨立的立場維持儘量模糊的態度，而賴清德則採取完全不同的作法，一再明白說明自己“台獨”立場是清晰堅定的。“總統”採取模糊立場，結果立場上傾向反獨的泛藍民眾對她高度不信任，信任度只有10%上下；相反的泛藍民眾信任“台獨”立場清楚的賴清德，居然達到了近半的百分比，比信任“總統”的多了將近5倍。這現象雖然怪得可以，但是無論如何，是一個既活生生又很有啟發性的事實。



地震後“總統”一下子衝上50.4%的滿意度，按理突然暴漲的滿意度一定會有適度的回檔，但是無論如何，才半個月就從50.4%，甚至73.5%，一下子回檔到剩下31.9%，也未免太快太猛烈了；何況這半個月中還恰巧有春節添增了喜氣，群眾心理傾向正面對事情。變化這麼劇烈，是不是“國安”大異動，內政不動”的人事搬風衝擊所致？



依據國政調查，民眾對這次人事異動反感程度並不高，大概是三成而已。所以不致於有太直接，太大的負面衝擊；但是民眾對人事異動的滿意度也實在是太低了，這樣低的滿意度必然意味著民眾對當局不會有什麼熱情，沒有了熱情，於是在救災中衝高的高滿意度，他支撐的力量就迅速流失了。



無論如何，人事異動35.9%的滿意度，對提升“閣揆”的聲望毫無幫助；但是對“總統”來說，35.9%的滿意度到底比民眾上個月的滿意度25.3%高了一大截，所以對“總統”似乎還有些拉升的作用；只是另一方面，35.9%相較於月中，受到震災衝擊而衝上50.4%的滿意度則應該有拉低的效應；再一方面，35.9%本身會不會此後就成了對“總統”滿意度的下壓鍋蓋？於是，似乎是這樣：“總統”的策略既然以鞏固內部領導為優先，“總統”在泛綠內部中，信任度的確有一定程度的回穩，但是付出的代價便是對外拓展的空間受到了限制。