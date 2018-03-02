王國慶談銳實力：炮製新詞“黑”中國

國際廣播電台記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會定於3月2日在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人王國慶在回答記者提問時表示，所謂銳實力（Sharp power）是炮製新詞“黑”中國，這種炒作充分反映了西方某些勢力頑固地以意識形態劃線，堅持冷戰思維和雙重標準，對中國充滿了偏見、歧視和敵視，本質上這是“中國威脅論”的新版本。



實錄如下：



中國國際廣播電台和國際在線記者：近期西方有輿論宣稱，中國利用文化傳播等方式在西方搞滲透，通過所謂的“銳實力”對西方國家施加影響，干涉內政。我們注意到發言人曾從事對外傳播工作多年，請問發言人對此有何評論？



王國慶：謝謝你的提問。炮製新詞“黑”我們中國，這已經不是第一次了，我相信也不會是最後一次。所以對於所謂的“銳實力”我確實想說幾句。文明是因交流而多彩，人類是因交流而進步，跨文化傳播增進不同國家和人民之間的相互了解，對促進世界和平和人類進步發揮著重要作用。媒體朋友這一點都很清楚。



王國慶：當今，中國穩健持續的發展、日新月異的變化，受到國際社會的廣泛關注。所以許多人渴望了解中國，中國的對外傳播本著讓世界了解中國的宗旨，一直在努力展示一個真實、立體、全面的中國形象。隨著我們綜合國力的提升，這些年我們對外傳播工作力度也在不斷地加大，這是個不爭的事實。但這不只是為了展示我們自己的形象，也是為了更好地幫助國際社會及時、準確、全面地了解中國。我們給提供信息，讓他們更好地了解我們。原來我們的聲音出不去，現在我們有這個力量把我們的傳播力提升一點，能把它傳出去，其實是為了更好地幫助大家，當然我們也為了展示自己的形象。這也無可非議。



王國慶：可是我們非常遺憾的看到，西方有些人，他們的身體進入了21世紀，但是他們的大腦還停留在冷戰時代。做同樣的事情，西方國家是展示“軟實力”或者叫“巧實力”，到了我們中國就成了別有用心的“銳實力”。軟實力是Soft power，多好聽啊，巧實力是Smart power，多好聽啊，銳實力是Sharp power，聽著就那麼不舒服。這種炒作充分反映了西方某些勢力頑固地以意識形態劃線，堅持冷戰思維和雙重標準，對中國充滿了偏見、歧視和敵視，本質上這是“中國威脅論”的新版本。



王國慶：美國黑人民權運動領袖馬丁•路德金說過這樣一段話：“人們之所以相互敵視，是因為相互害怕；之所以相互害怕，是因為相互不了解；之所以相互不了解，是因為相互不能溝通；之所以相互不能溝通，是因為彼此隔閡。”在當今世界各國尤其是大國之間，應該努力促進和而不同、兼收並蓄的文明交流，構建以合作共贏為核心的新型國際關係，齊心協力打造人類命運共同體，而不是以對抗的思維來製造藩籬，彼此隔閡，猜忌詆毀。



