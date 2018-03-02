王國慶：中日關係時好時壞 主因在日本政客

大會新聞發言人、全國政協外事委員會副主任王國慶。（中評社 林谷隆攝） 中評社北京3月2日電（記者 林谷隆）全國政協十三屆一次會議2日下午舉行新聞發佈會，由大會新聞發言人、全國政協外事委員會副主任王國慶向中外媒體介紹本次大會有關情況，並回答媒體提問。有日本媒體詢問如何看待最近中日關係正向發展？王國慶表示，中日關係出現“時好時壞”，主因在日本政府對歷史問題認識上“翻案”，與部分日本政客將中國視為“戰略對手”。王國慶強調，不敢正視過去歷史的國家，是難以受到尊重，一心想把鄰國是做戰略對手的國家，也是註定找不到未來。



全國政協十三屆一次會議將於3月3日召開，2日下午舉行預備會議，隨後由大會新聞發言人、全國政協外事委員會副主任王國慶、舉行新聞發佈會，向中外媒體介紹本次大會有關情況，並回答媒體提問。作為兩會第一場公開記者會，吸引眾多國外媒體前來報道。



日本朝日新聞記者提問，近來中日關係有正向發展的趨勢，要想請問大會發言人，如何表較現在的中日關係，對日本有何期待？



王國慶表示，中國和日本一水之隔，是誰都搬不走的近鄰，中日兩國是東亞地區的大國，也是世界主要的經濟體，所以中日關係不僅影響兩國，對於本地區跟世界也有重要影響。



王國慶提到，我們也注意到近來日方在對華關係上，釋放出一些正面的訊息，中日關係出現出現向好的發展，我們期望雙方能倍加珍惜，抓住有利的契機。依據中日四個政治文件，和四點原則共識的基礎上，不斷積累，積極推動兩國關係儘早重返正常發展，為兩國高層交往創造適宜的空間。



王國慶強調，在此他必須要指出，中日關係出現“時好時壞”，根子在於日本政府在於歷史問題認識上的“翻案”，在於部分日本政客將中國視為“戰略對手”的狹隘思維。所以他要說，試圖忘記過去、不敢正視過去歷史的國家，是難以受到尊重，一心想把鄰國是做戰略對手的國家，也是註定找不到未來。



王國慶說，相信只要真正做到老一輩政治家，所倡導的“以史為鑒”面向未來，真正以兩國人民福祉，中日關係能跳出時好時壞的發展，得到良好的發展，我們希望中日關係能一直良好發展。