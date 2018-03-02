民調：泛綠選民對柯P信任度超越蔡英文

蔡英文的施政滿意度與信任度雙雙止跌回升。（照片：美麗島電子報提供） 中評社台北3月2日電／《美麗島電子報》今日公布2月國政民調，近期民進黨為削弱柯文哲氣勢，以求在台北市長選舉換取更優的交換條件，因而跨派系對柯展開全面攻擊，但此次調查卻發現，泛綠選民對柯文哲的“信任度”又再度超越蔡英文，這代表民進黨“打柯”的作法，恐怕已有背離民心的狀況，而且是連自家泛綠選民都不見得認同。



該民調有兩項數據，對蔡政府而言是一則以喜、二則以憂。在喜的部分，蔡英文“信任度”止跌回升，比上個月調查往上拉升5.7%，達到35.9%。施政滿意度也比上次調查上升6.6%，為31.9%。賴清德的施政滿意度，拉升6.5%達到47.4%，“信任度”更重新站上6成。在藍營支持者方面，信任賴清德比例，高過不信任，《美麗島電子報》解讀英、賴團隊已重新站穩執政腳步。



《美麗島電子報》指出，然而，在憂的部分，首先是對民進黨感到“反感”的比例，仍高於國民黨，顯示民眾並非是受到單一事件而受影響，狀況若持續未改善，要扭轉印象恐非易事。第二件要注意的是，近期民進黨為削弱柯文哲氣勢，以求在台北市長選舉換取更優的交換條件，因而跨派系對柯展開全面攻擊，但此次調查卻發現，泛綠選民對柯文哲的“信任度”又再度超越蔡英文，這代表民進黨“打柯”的作法，恐怕已有背離民心的狀況，而且是連自家泛綠選民都不見得認同。



《美麗島電子報》民調顯示，當民眾被問到“請問，整體來講，您對蔡英文是信任、或不信任？”有35.9%表示信任，較上次提升5.7%；有50.8%不信任，較上次下降3.7%。若以“政治立場”交叉分析，“泛綠”選民對蔡英文的信任度仍舊不高，只有62.9%，比上次調查略為提升2%，而不信任度則是29.0%，較上次調查多了0.3%。；而“中立／看人不看黨”的選民，對他的信任度則是從20.0%增加到29.2%，不信任度則是從54.2%下降到49.0%。這代表此次蔡英文的信任度之所以提升，主要關鍵應是來自中間選民的認同。



《美麗島電子報》民調更進一步詢問民眾“請問，您對蔡英文執政以來的整體表現是滿意、或不滿意？”有31.9%表示滿意，較1月份的調查上升6.6%；不滿意則是59.0%，較上次下降了5.4%。若以“政治立場”交叉分析，會發現“泛綠”選民對蔡英文感到滿意的比例為55.3%，較上次調查增加3%；不滿意的比例為35.1%，較上次調查下降6.2%，但整體來說，仍是有近半數的綠營支持者，對蔡英文無法感到滿意，這對蔡政府而言無疑仍是個警訊。



本次民調顯示當民眾被問到“請問，整體來講，您對台北市長柯文哲是信任、或不信任？”有56.7%表示信任，較1月份的調查增加4.1%；不信任的比例則是27.9%，較上次調查略為降低0.4%。值得注意的是，若跟蔡英文信任度相比，會發現柯文哲的信任度比蔡英文高出20.8%；不信任度則比蔡英文低了22.9%。特別的是，若以“地區”交叉分析，蔡英文在全台各地區的信任度約莫是落在28%至39%之間，而柯文哲在各地區的信任度至少都在48%以上，呈現全面領先蔡英文的態勢。即便是綠營大本營“高屏”地區，蔡英文在當地的信任度為39.2%，高居各區之冠；但比起柯文哲，柯在“高屏”地區的信任度則是達到56.5%，比蔡英文多了17.3%。

