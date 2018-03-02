王國慶：人民政協積極為國家改革開放鼓與呼

鳳凰衛視、鳳凰網記者向王國慶提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會今日下午在人民大會堂舉行，大會新聞發言人王國慶就人民政協在改革開放40周年中的角色應詢提問。



王國慶表示，40年前的1978年春，中國人民政治協商會議第五屆全國委員會第一次會議在北京召開，我們改革開放的總設計師鄧小平當選為全國政協主席，人民政協事業可以說從那時起進入了嶄新的發展階段。40年來，人民政協事業與國家的改革開放一道前進。可以說，改革開放使人民政協事業重新煥發了蓬勃生機和旺盛活力，給人民政協工作開辟了廣闊舞台和絢麗前景。



“人民政協始終堅定地支持改革開放、服務改革開放、參與改革開放，為全面推進改革開放做出了重要貢獻。”王國慶指出，作為國家協商議政的重要平台，人民政協充分發揮了代表性強、聯繫面廣、包容性大的優勢，積極地為國家的改革開放鼓與呼，引導參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士，支持和參與改革開放，最大限度地凝聚共識、匯聚合力。政協委員們圍繞改革開放的重要領域、關鍵環節，聚焦廣大人民群眾最為關切的問題、難題，深度調研，積極協商議政，開展民主監督，為改革開放出招、謀策、建言，貢獻智力支持，在推動不斷改革開放當中發揮了不可替代的重要作用。



最後，王國慶說，進入新時代，人民政協將更緊密地團結在習近平同志為核心的中共中央周圍，堅守定力、埋頭苦幹、務實進取，努力為全面深化改革建言獻策，不斷譜寫人民政協事業的新篇章。



（中評社報道組：郭至君 林艶 蘭忠偉 臧涵；後方支援記者：徐夢溪 秦正陽 連衛民 袁郭城）



