王國慶談央企重組：打造世界一流企業

記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會定於3月2日在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人王國慶在回答記者提問時表示，十九大報告提出要培育具有全球競爭力的世界一流企業，通過重組整合做強做優做大是打造世界一流企業的重要途徑。



實錄如下：



中央人民廣播電台、央廣網記者：



近年來國企尤其是央企兼並重組速度明顯加快，我想問企業重組之後的效果如何？是否會產生新的壟斷呢？我們注意到全國政協委員當中不少這方面的“權威人士”，請問發言人，您是否了解這些“權威人士”對此的看法？



王國慶：



謝謝。剛才你提到的那些疑問，其實是已經議論多年的老話題。十八大以來，央企結構調整的步伐不斷地加快，重組整合也在穩步地向前推進。所以我們注意到國有資產進一步向重要行業和關鍵領域、向前瞻性戰略性產業、向優勢企業集中。通過重組整合，可以說央企的戰略定位更加準確、功能作用得到了更好發揮、國有資本配置的效率有效提高、經營成本明顯下降、發展質量顯著提升，已經形成了一批具有創新能力和國際競爭力的世界一流企業。



王國慶：



關於重組整合的具體效益是不是“1＋1>2”，我想舉個例子。據統計，重組後的國機集團2013年到2017年的營業收入比重組前的五年增長了59%，利潤同比增長了42%。我想這是可以說明問題的。至於可能形成新的壟斷問題，我們必須強調，央企重組整合按照法律法規、遵循市場經濟規律和企業發展規律，以市場為導向穩步向前推進。“重組造成新的壟斷”這個判斷可以說不準確。有的專家也認為，儘管有的央企通過強強聯合是做強做優做大了，但是它在國內市場上仍然還是有競爭對手的。譬如寶鋼和武鋼重組後，在國內市場上沒有對手了嗎？還有，如果我們放到全球化視野和以長遠眼光去看，我們央企在國際市場上的競爭對手那是太多了。所以要做強做優做大，這個任務還是非常艱巨的。要成為世界一流企業，還有很長的路要走，因為央企在全球價值鏈上還要繼續攀升。

