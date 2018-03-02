王國慶：為推進粵港澳大灣區建設獻計出力

記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會今日下午在人民大會堂舉行，大會新聞發言人王國慶就港澳地區融入國家發展的問題應詢提問。



有記者問，去年年底召開的中央經濟工作會議在談到區域協調發展戰略時強調要“科學規劃粵港澳大灣區建設”。政協委員們對港澳地區利用國家實施的區域協調發展戰略更好地融入國家發展大局有何建議？



王國慶表示，推進粵港澳大灣區建設，是黨中央、國務院作出的重大決策。通過實施粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門融入國家發展大局，深化內地和港澳的合作，實現互利共贏，為港澳地區的發展注入新的動能。這是一個重大決策。香港要充分利用這一重大機遇，進一步鞏固和提升它的國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化它的全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的功能，大力發展創新及科技事業，培育新興產業，建設亞太區國際法律和爭議解決服務中心，把香港打造成更具競爭力的國際大都會。澳門也要借此建設好世界旅遊休閑中心，中國與葡語國家商貿合作服務平台，促進經濟適度多元發展，把澳門打造成以中華文化為主流、多元文化共存的文化交流合作基地。



王國慶指出，據了解，中央有關部門會同粵港澳三地政府共同編制的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已經按程序報批，審批通過後將正式公布。全國政協委員尤其是來自粵港澳地區的委員，一定會高度關注，並為推進粵港澳大灣區建設積極獻計出力。



（中評社報道組：郭至君 林艶 蘭忠偉 臧涵；後方支援記者：徐夢溪 秦正陽 連衛民 袁郭城）



