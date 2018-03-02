美支持中國入世錯誤？　王國慶：大國要有信

記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會定於3月2日在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人王國慶在回答記者提問時表示，作為世貿組織的重要成員，中美雙方都應維護世貿組織規則的權威性，共同完善以世貿組織為核心、以規則為基礎的公平開放的多邊貿易體制。



實錄如下：



新華社記者：最近有美國政府官員表示，美國當年支持中國加入世界貿易組織是錯誤的，因為這並沒有使中國經濟更加開放。請問發言人對此有何評論？



王國慶：中國有句老話“大要有大的樣子”。去年發布會上我曾經提到過一句話，“信，國之寶也！”大國更應該言之有信，不能出爾反爾。剛才記者說了，他們後悔了，出爾反爾不好。中國自從加入世貿組織以來，認真履行關稅減讓和市場開放承諾，反對保護主義，加強產權保護，促進公平競爭。事實勝於雄辯，中國始終走改革開放的道路，堅定支持開放型世界經濟，是多邊貿易體制的維護者、建設者和貢獻者。



王國慶：與此同時，讓許多世貿組織成員感到擔憂的恰是美國採取的單邊主義做法，發出的單邊主義聲音。我們這裡要強調的是，作為世貿組織的重要成員，中美雙方都應維護世貿組織規則的權威性，共同完善以世貿組織為核心、以規則為基礎的公平開放的多邊貿易體制。今年是中國改革開放40周年，中國開放的大門只會越來越大，中國將繼續推動全面對外開放，加強與國際經貿規則的對接，大幅度放寬市場准入，擴大服務業特別是金融業的對外開放，創造有吸引力的國內投資環境。我們堅信，一個更加開放的中國市場，將對全球發展做出更重要的貢獻。謝謝。





