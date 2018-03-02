外媒稱掃黑除惡引发政绩比赛 王國慶回應

中國日報社記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會今日下午在人民大會堂舉行，大會新聞發言人王國慶就“掃黑除惡”的有關問題應詢提問。



有記者問，近期有外媒報道，中國官方宣布進行“掃黑除惡”，引發“運動式掃黑”和掃黑演變成地方政府政績比賽的擔憂。請問發言人對此有何看法？



王國慶表示，黑惡勢力是危害經濟社會健康發展的毒瘤，是人民群眾深惡痛絕的頑疾。在全國開展掃黑除惡專項鬥爭，是以習近平同志為核心的黨中央針對當前涉黑、涉惡問題的新動向 ，作出的順民心、合民意的重大決策部署。它事關社會大局穩定和國家的長治久安，也事關人心向背和基層政權的鞏固，事關進行偉大鬥爭、建設偉大工程、推進偉大事業、實現偉大夢 想。黨中央、國務院今年1月發出《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》以來，掃黑除惡行動在各地已經初步取得了一些進展和成績。剛才記者提問當中說到有些擔憂，我覺得這是不必要的。



王國慶指出，按照《通知》精神來開展的掃黑除惡專項鬥爭是在法律框架內進行的，中央很明確，要求必須嚴格堅持法治思維、法治方式，始終在法治軌道上穩步推進，確保把每一起案件都要辦成鐵案，要經得起歷史和法律的檢驗。因此，開展專項鬥爭要牢固樹立正確的政績觀，要堅持實事求是，科學組織實施。中央的決心和要求、法律和政策的界限都是十分明確的。我們有理由相信，這次聲勢浩大、人心所向的掃黑除惡鬥爭既會贏得民心的勝利，也會贏得法治的勝利。



（中評社報道組：郭至君 林艶 蘭忠偉 臧涵；後方支援記者：徐夢溪 秦正陽 連衛民 袁郭城）



