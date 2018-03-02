王國慶：2017年政協協商式監督卓有成效

記者提問（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會定於3月2日在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人王國慶在回答記者提問時表示，圍繞黨和國家重大決策部署、重要改革舉措的貫徹執行情況，開展協商式監督是全國政協職能發揮的重要體現形式。他說，去年全國政協的工作卓有成效。



實錄如下：



南方都市報記者：在去年發布會上，“監督”一詞成為您頻頻提及的關鍵詞。請問，在民主監督方面，全國政協在過去一年裡做了哪些工作，取得了哪些新成效？謝謝。



王國慶：要謝謝你關心，連我去年發布會提到的詞你都記住了。圍繞黨和國家重大決策部署、重要改革舉措的貫徹執行情況，開展協商式監督是全國政協職能發揮的重要體現形式。去年全國政協組織委員開展了“營改增”的執行情況、全面兩孩政策實施中的問題、精准扶貧脫貧等主題的20項監督性調研活動。通過這些調研發現問題，圍繞履責不力提出批評，針對存在的不足督促改進。譬如我前面提到的去年“關於實施精准扶貧中存在的問題和建議”專題議政性常委會議前，100多名委員去實地調研。他們通過解剖“麻雀”，發現問題。在多層次協商討論、多角度分析論證的基礎上，提出意見建議，而後再繼續跟蹤，推動落實。



王國慶：去年全國政協在這方面的工作應該是卓有成效的，做到了監督有計劃、有題目、有載體、有成效，把監督有機地寓於會議、視察、提案、專題調研、大會發言、社情民意信息等工作之中，強化了政協民主監督的職能，發揮了協商式監督的特色優勢。謝謝。



