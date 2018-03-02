王國慶談醫改：新醫改推進十年 進展顯著

大會新聞發言人王國慶（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會今日下午在人民大會堂舉行，大會新聞發言人王國慶就醫改的有關問題應詢提問。



王國慶表示，醫改事關千家萬戶，是關係百姓切身利益的重大民生工程，這兩年我們的發布會也是持續關注。在過去五年裡，醫藥衛生體制改革始終是全國政協重點關注的議題之一。



新醫改推進十年，可以說進展顯著。第一，織起了一張全世界最大的全民基本醫療保障網，參保人數超過13.5億；第二，取消了實行60年的藥品加成政策，居民個人衛生支出占衛生 總費用比重下降到30%以下；第三，醫聯體建設取得積極進展，分級診療制度已經逐步形成，優質醫療資源也在逐步下沉；第四，藥品供應保障機制不斷健全。實踐證明，深化醫改給百姓帶來了更多的“獲得感”。



王國慶坦言，當然這是個世界性難題，我們以前就說過。所以我們也必須承認，步入“深水區”的醫改依然有很多問題和難題需要去破解。譬如看病難、看病貴的問題，在一些地方、在某些時 段還沒有根本解決。很多社區醫院還沒有真正成為“我們身邊的醫院”，過度用藥的現象依然存在，騙取國家醫保資金的事件時有發生等等。隨著生活水平的提高和健康意識的增強，人們對生活質量、健康安全的期許會越來越高，不僅要求看得上病、看得好病，而且還希望少生病、不得病，這必然帶來更高層次、更廣覆蓋範圍的全民健康需求。



“沒有全民健康，就沒有全面小康。”王國慶指出，實施健康中國戰略是以習近平同志為核心的中共中央堅持和發展新時代中國特色社會主義的一項重要戰略安排，也是新時代中國醫藥衛生事業發展的內在要求。全國政協將始終想廣大百姓所想，堅持問題導向，繼續組織委員深入調研監督，為深化改革破解難題，諫諍言、謀良策、出實招。



（中評社報道組：郭至君 林艶 蘭忠偉 臧涵；後方支援記者：徐夢溪 秦正陽 連衛民 袁郭城）





