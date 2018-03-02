王國慶談霧霾治理：從源頭上減少污染

北京衛視記者是最後一個獲得提問機會的“幸運兒”（中評社 臧涵攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆一次會議新聞發布會定於3月2日在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。大會新聞發言人王國慶在回答記者提問時表示，生態環境出問題的根子在於增長方式的粗放、生產方式的落後、生活方式的不環保。在我國經濟由高速增長向高質量發展轉變的當下，更應該抓住時機堅決地調整產業結構、能源結構和運輸結構，從源頭上減少污染，形成節約資源、保護環境的發展方式和生產方式；同時我們也要堅持全民共治，要大力倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，實現以效率、和諧、可持續為目標的經濟增長和社會發展方式。



實錄如下：



北京電視台記者:



提問之前一直特別緊張，鍥而不舍的舉手終於換來了提問機會，特別感謝主持人能夠把最後一個機會留給我，謝謝您。發言人您好，我是北京電視台記者，所以我特別關注北京以及周邊地區的發展情況。相信每個生活在北京的人都有切身感受，去年入冬以來，北京以及周邊一些地區的空氣質量明顯好轉。同時人們也會有這樣的擔憂，這樣的藍天白雲會不會難以持久。與此同時，我們都知道，之所以會有這樣空氣質量的好轉我們是付出了代價的。現在協調大氣污染治理和發展經濟、改善民生之間的關係已經成為了公眾普遍關注 的熱點話題之一。所以我想問一問，政協委員對此有什麼看法？



王國慶:謝謝。我看我們治霾也得要有你這樣鍥而不舍舉手的勁頭。“霧霾”相關的問題，幾乎成了這幾年兩會新聞發布會的必答題，但要答好這道題確實不太容易。



王國慶:2017年是國務院制定“大氣十條”的收官之年，在我們努力之下各項考核指標如期完成，特別是京津冀地區空氣環境質量創近年來的最好水平。我們在北京特別是去年，明顯感覺到藍天白雲的日子多了，在朋友圈裡曬藍天白雲的明顯減少。但是對藍天白雲能否常態化這個問題，我們仍不能過於樂觀。因為眼下空氣質量明顯好轉是在中央打贏污染防治攻堅戰的決心和部署的前提下，是在我們付出了沉重代價和氣象條件有利的基礎上實現的。正如人們所說：“人努力、天幫忙。”

