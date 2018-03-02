新址6月揭幕　AIT：象徵美對台堅定承諾

美國在台協會新館揭示典禮。（中評社 資料照） 中評社台北3月2日電／美國在台協會（AIT）台北內湖新址擬於6月12日揭幕。AIT台北辦事處下午證實，該處預計在今年夏季遷入新址。AIT發言人游詩雅下午透過簡訊回覆表示，美國在台協會台北辦事處新舘建設，象徵美國對台灣的堅定承諾和持久的友誼。他們預計在2018夏季搬遷。揭幕儀式仍在籌劃階段。



知情人士指出，預計在6月舉行AIT新址剪綵典禮，目前規劃朝向在現任AIT台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）卸任之前舉行剪綵典禮。



據媒體報道，AIT台北內湖新址將於6月12日揭幕，屆時，包括馬啟思（Christopher J. Marut）與薄瑞光（Raymond Burghardt）等前AIT台北辦事處處長都會出席開幕剪綵。



AIT辦事處前處長楊甦隸 （Stephen Young）曾披露AIT內湖新館將有美國海軍陸戰隊進駐維安。



“美國在台協會台北辦事處（AIT／T）”位於台北市信義路現址辦公室土地，是美方向台北市政府教育局租用；台北市議會前已決議將該地收回興建國中，AIT／T在租期結束交還土地前，將必須自行將現址上加建的建築進行復原整平。



台、美雙方是2000年12月選定內湖區金湖路100號共約6.5公頃的土地，作為為AIT／T遷址地點。雙方在2001年7月簽署“土地租賃意向書（Letter of Intent）”及“土地租賃協定（Agreement to Lease）”，正式確認由“外交部”取得土地後，再依協議的租期與租金出租給AIT／T使用。並自2003年7月起，北美事務協調委員會依據“外交部”授權成立此案“土地取得及建物拆遷工作小組”，邀集政府相關單位依法辦理都市計劃變更、土地取得及建物拆遷補償等作業，各項作業均順利如期完成，於2004年12月22日依據“土地租賃協定”與AIT／T簽署租約。該約並自2005年1月1日起生效，租期為99年。