中評深度專訪：王英津析陳明通鑰匙

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員王英津（中評社圖片） 中評社北京3月27日電（中評社記者）近日，二度擔任陸委會主委的陳明通連連發言拋出上台“新政”，包括提到希望日後兩岸逐漸解開僵局以及任上有機會推動兩岸兩會互設辦事機構等。針對陳明通的一系列表述，中評社記者專訪了中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員王英津。他認為，陳明通在近日的表述中重申以“憲法”和“兩岸人民關係條例”打開兩岸僵局、互設辦事機構等主張，其中不乏有許多與大陸相向而行的積極元素，這是大陸方面所樂見的，同時，他也就陳明通主委所提主張和論述的可能目的、論述模糊之處、實施困難、大陸的期待等問題，逐一回答了記者的提問，並對未來兩岸關係的前景做了分析。



以下為問答實錄：



中評社：3月21日，台灣陸委會陳明通主委在“立法院”接受質詢時表示，兩岸關係當前要避免敵意螺旋持續惡化，希望日後兩岸逐漸解開僵局，也希望在任期間有機會推動兩岸兩會互設辦事機構。3月22日陸委會副主委邱垂正表示，政府化解兩岸僵局的鑰匙就是站穩“中華民國憲法”與“兩岸人民關係條例”、及其他相關法律及處理兩岸事務的立場，以及在過去歷史事實及政治基礎上來求同存異。您如何看待陳明通一上任就提出這樣的新表述？



王英津：其實，這些表述並不新，蔡英文先前都曾表示過。譬如，2016年520就職演說時就表示：“新政府會依據‘中華民國憲法’、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。”台陸委會的表述，只是重申了蔡英文520就職講話的精神。



至於這次提到的“在過去歷史事實及政治基礎上來求同存異”，蔡英文早在2016年1月21日接受台灣媒體採訪時也曾表示過，當時的表述是：“理解和尊重1992年兩岸兩會溝通協商達成了若干共同認知與諒解，願在這個基本事實和既有政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展”。比較前後兩個表述，兩者雖然略有文字表述上的差異，但基本意思相同。所以，這次陸委會的表述沒有什麼特別的新意，我將它描述為：是“520講話＋121採訪”的綜合表述。

