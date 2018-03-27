汪毅夫：“結”之“第一義”

中評社北京3月27日電（作者 汪毅夫）一年前的今天，我在中評新聞網發表《千字文代年及其他》。一年前恍若昨天，而今天則尚覺書不盡言。



按照“千字文代年”之法，1949年（民國三十八年）記為“結”。歷史似乎早有安排：兩岸關係在1949年（民國三十八年）打了一個“結”！台灣問題是中國的內政問題，是中國式的問題，是“中國結”。一個中國的原則確保台灣問題不會成為死結，畢竟“台灣海峽兩邊的中國人都認為只有一個中國”。這是“結”之“第一義”。



我今天要說的是，當前我們首要怒懟和制止島內“台獨”勢力同外國敵對勢力放大勾結尺度，推行“台獨”分裂活動的惡劣伎倆和惡劣傾向。須知， “中華民族對於事關中國主權和領土完整問題高度敏感”！每個中國人的心里都流淌著誓言般的頌歌和頌歌般的誓言：“我們生長在這裡，每一寸土地都是我們自己的”！ 另一方面，我們也要“用最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景”，追求“兩岸同胞的心靈契合”。



習近平總書記說：“1949以來，雖然兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也不能改變。兩岸複歸統一，是結束政治對立，不是主權和領土再造。‘和平統一，一國兩制’是我們解決台灣問題的基本方針，我們認為，這也是實現國家統一的最佳方式”；他還說：“我們追求的國家統一不是形式上的統一，而是兩岸同胞的心靈契合”。



在丁福保編於1919年的《佛學大辭典》里，“結”為“結集之義、系縛之義，煩惱之異名”；“第一義”的解釋是，“以名究竟之真理，是為最上，故雲第一；深有理由，故雲義。聖智之自覺也”。借用丁福保、或者說借用佛家的話來說：關於“結”、關於台灣問題，兩岸關係是問題結集、系縛的關係。然而，莫要煩惱，“兩岸同胞沒有彼此打不開的心結”，兩岸間存在的問題，“兩岸中國人有智慧找出解決問題的鑰匙來”；對於“結”、對於台灣問題，一個中國的原則和“和平統一，一國兩制”的方針是“最上”、“深有理由”的“究竟之真理”，應當成為兩岸同胞“聖智之自覺”。堅持一個中國的原則和“和平統一，一國兩制”的方針是解決台灣問題之“第一義”也。



2018年3月26日記於北京



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）