社評：特朗普向全世界發動貿易戰　不可思議

中評社北京3月27日電(評論員 喬新生)中美兩國貿易爭端主要集中於傳統貨物貿易領域，尚未波及中美兩國金融服務貿易。但是，如果中美兩國在貨物貿易領域無法通過磋商達成協議，那麼，中美兩國的貿易爭端一定會擴大化，到那個時候，人們無法保證中美兩國是否會就金融服務貿易展開激烈的厮殺。



世界貿易組織旨在解決世界貿易領域中存在的爭端。因此，無論是在傳統貨物貿易領域還是在金融服務貿易領域發生糾紛，都可以依照世界貿易組織爭端解決機制尋求解決方案。不過，世界貿易組織爭端解決機制非常複雜，除了要求雙方進行必要的磋商之外，仲裁機構會充分聽取各方面的意見，等到仲裁裁決作出之後，國際市場已經發生變化，世界貿易組織仲裁機構作出的裁決已經失去了意義。



正因為如此，美國決定雙管齊下，一方面就中國加入世界貿易組織的承諾沒有得到切實履行向世界貿易組織提出仲裁請求，另一方面按照美國國內的法律單方面對中國實施制裁措施。



過去美國政府認為中美兩國貿易不平衡，是中國操縱人民幣匯率造成的，因此，美國朝野各界迫使中國人民幣升值，以便減少中國對美國的貿易順差。可是現在美國朝野各界充分意識到，中國並沒有操縱人民幣匯率增加對美國的出口，因此，美國不會謀求在人民幣匯率問題上與中國談判，迫使中國簽訂第二個廣場協議。



上個世紀80年代，由於日本對美國出口出現巨大的貿易順差，因此，美國政府迫使日本簽訂廣場協議，日元大幅度升值。對於這個歷史性事件，歷史學家和經濟學家有不同的解釋。一些學者認為，日本之所以同意日元大幅度升值，是因為這樣做有利於改變日本的經濟結構，有利於擺脫困境。換句話說，日本之所以主動將日元升值，不是美國逼迫的結果，而是日本調整產業結構的內在需求。日元大幅度升值之後，日本企業瘋狂購買美國資產，美國一些標誌性公司紛紛落入日本企業之手，日本成為好萊塢唱片公司主人，日本購買的音樂製品到目前為止仍然為日本提供版權收入，這說明當年日本政府主動調整日元與美元的匯率，是日本自身經濟發展的需要，而不是迫於美國經濟壓力。



廣場協議出台的歷史背景以及產生的經濟作用，需要經濟學家深入分析。但是不管怎樣，廣場協議的簽訂充分說明日本和美國關係不平等性。日本希望與美國建立平等的貿易夥伴關係，但是，正如人們所看到的，美國是日本的占領者，大量美國軍人駐扎在日本，因此，日本不得不屈從於美國的壓力，為解決貿易不平衡問題而對日元匯率大幅度調整。雖然日元大幅度升值對日本國內經濟的發展有利有弊，但是，日本迫於美國的壓力，實現日元大幅度升值，這本身就具有非常明顯的象徵意義，它說明日本不是一個正常的國家，日本發展對外貿易受制於人，美國可以通過向日本施加壓力，迫使日本改變匯率政策，從而減少日本對美國的貿易順差。

