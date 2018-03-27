中評社北京3月27日電／網評：中國強硬反擊美國貿易戰 這就對了



來源：中國網 作者：莫開偉 中國不良資產行業聯盟金融與法律研究院研究員



近日，特朗普總統在白宮簽署總統備忘錄，依據“301調查”結果，以維護“國家安全”為由將對從中國進口的商品鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%的關稅；並限制中國企業對美投資併購，涉及徵稅的中國商品規模可達600億美元。



美國特朗普政府不顧國際社會及中國政府的普遍反對，公然挑起貿易戰，這是對國際社會多邊貿易新秩序的公然挑戰。早在幾個月之前，美國政府開展所謂“301”調查時，中國政府通過各種途徑要求美國政府充分考慮中美兩個大國經濟利益，並遵守WTO制訂的貿易規則，不要對鋼鐵和鋁徵收高額關稅；並一再強調貿易戰對兩國經濟都會帶來損害。就在特朗普政府剛剛簽署加稅備忘錄之前，中國商務部表示：中國不希望發生貿易戰，也不會主動挑起貿易戰，但我們不懼怕貿易戰，也不會躲避貿易戰。



可特朗普政府為何不顧貿易戰可能帶來的危害而對中國政府的聲明置若罔聞？根本原因在於特朗普低估了中國不怕打貿易戰的決心和信心。就在他宣布對出口美國的中國鋼鐵和鋁產品徵收高額關稅時，中國商務部23日即發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加征關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅給中方利益造成的損失。該加稅清單暫定包含7類、128個稅項產品，按2017年統計，涉及美對華約30億美元出口：第一部分共計120個稅項，涉及美對華9.77億美元出口，包括鮮水果、幹果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加征15%的關稅；第二部分共計8個稅項，涉及美對華19.92億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加征25%的關稅。



儘管對特朗普挑起貿易摩擦的反擊可能也會給中國帶來一定損害，但中國商務部的做法贏得了民心和喝彩，中國政府是好樣的！因為中國政府這麼做不僅僅是出於維護貿易利益的經濟考量，而是對特朗普政府利用貿易做掩護發動政治攻勢的有力反擊。特朗普政府試圖通過發動所謂的貿易戰迫使中國政府在很多國際政府領域上妥協和退讓，為美國在政治外交上繼續橫行霸道提供空間，比如在半島問題、中國南海等問題上做出讓步。

