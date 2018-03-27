中評社北京3月27日電／網評：美挑貿易戰 保護主義贏不了經濟規律



來源：經濟參考報 作者：孫韶華



美國挑起貿易戰的單邊行動在持續升級。22日，美國總統特朗普簽署了對中國產品加征懲罰性關稅的備忘錄，擬對價值約600億美元的中國商品徵收關稅。據悉，這份徵稅清單將在簽署備忘錄後的15天內發布，涉及產業或將包括航天、信息和通訊技術、機械行業等高新技術領域。



在單邊行動的同時，美國還訴諸多邊，3月23日在世貿組織爭端解決機制項下向中方提出磋商請求，稱中國政府有關技術許可條件的措施不符合《與貿易有關的知識產權協定》的有關規定。



就在不久前，美國以“國家安全”為由對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%關稅。而截至目前，此項徵稅已經赦免了歐盟、澳大利亞、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西等國家，中國仍在徵稅範圍內。



美方一系列行動正將中美貿易引向近年來的“冰點”，導火索被一意孤行地點燃，中美貿易戰已經一觸即發。在中美經濟、全球經濟都已經如此緊密聯繫的今天，發起貿易戰，無疑會是兩敗俱傷的結果。從中美貿易現狀來看，對於美國而言，更可能是“傷敵八百，自損一千”。



美國之所以再度搬出已經過時的“301”，將貿易保護的大棒拿出來揮向中國，不過是“項莊舞劍，意在沛公”。從表面看，算的是所謂的“知識產權賬”、“貿易逆差賬”，而實質上，還是基於冷戰思維下，對中國經濟崛起、科技進步和中國道路的忌憚。



先是放話對鋼鐵和鋁徵收關稅，再是談判之後依次簽署對多個國家的關稅豁免，增加對其真正目標——中國的談判籌碼，正是特朗普“商人”本性習慣下討價還價的做法。無論是從金額還是從影響面來看，鋼鐵和鋁的關稅都更像是“虛晃一槍”的“熱身”。



在特朗普的算盤中，“301”瞄准的知識產權，恰恰能夠擊中高科技行業這個能代表經濟未來競爭力的領域。貿易戰是特朗普選擇的“武器”，從另一個角度來說，也是企圖撈一根“救命稻草”。進出口說到底只是一國產業在全球市場中的外向環節和表現形式，其根源在於這個國家自身經濟尤其是製造業的全球競爭力。築起關稅壁壘，可能在一段時期內對出口國相關行業會造成打擊，然而長遠來看，內在的動力和創新才會貢獻真正的競爭力，這是經濟規律，是不能被任何保護主義打敗的。

