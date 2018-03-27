中評社北京3月27日電／網評：美國對華貿易戰不應該也不可怕



來源：南方日報 作者：丁建庭



中美貿易眼下正遭遇嚴峻考驗，一場由美國發起的貿易戰一觸即發。



3月22日，媒體援引美國白宮消息稱，美國總統特朗普將簽署針對中國“經濟侵略行為”的總統備忘錄。據悉，美方還將很快公布對華301調查結果，並可能對中國採取限制中資在美投資、徵收高額關稅等保護主義措施。中方已經對此作出回應，明確表示不想跟任何人打貿易戰，但也絕不會坐視合法權益受到損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。



經貿關係是中美關係的“壓艙石”和“推進器”。兩國建交近40年，貿易規模增長了232倍，去年達到5800多億美元，雙向投資累計超過2300億美元。如果美方沒有從中美經貿合作中獲取實實在在的利益，中美經貿合作就不可能得到如此持續快速的增長。所以說，中美經貿關係的本質是互利共贏的，兩國經濟互補性很強、合作潛力巨大。



在中美貿易結構中，中方從不刻意追求貿易順差，但由於中方具有發展中國家的後發優勢，在一些中低端產業上逐漸建立起對美出口優勢，而美方在高科技出口等領域持續對華設限，從而導致中美貿易出現了不平衡問題。美國研究機構報告顯示，如果美國對華出口管制放寬，對華貿易逆差可減少35%左右。中方對美貿易確實有順差，卻也因為兩國統計口徑存在較大差異而被嚴重高估。眾所周知，貿易平衡包括貨物和服務貿易，但美方相關數據未將服務貿易算在其中，而這恰是美方對華順差領域。由於統計口徑的差距，美國官方統計的對華貿易逆差每年被高估20%左右。選擇對己有利的數據計算貿易逆差，本身就有失客觀公平。



特朗普上任以來一再強調“美國優先”，美國政府的貿易保護動作更是不斷。去年8月，啟動對華301調查；今年年初，宣布對進口光伏、鋼鐵等產品發起貿易救濟調查；本月7日，特朗普在推特上放話，要求中方想辦法今年減少美中貿易逆差10億美元；隨後又決定對進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為25%和10%。美方正試圖以這樣的強硬方式縮減美中貿易逆差，解決雙方貿易不平衡問題。一邊指責中國對美貿易順差，一邊卻不願放開對華高科技出口，還經常以“國家安全”為由限制中國投資，這哪裡有公平可言？而與美國貿易保護形成鮮明對比的是，中國正在主動擴大開放。今年的《政府工作報告》就指出，將全面放開一般製造業，擴大醫療、新能源汽車等領域開放，下調汽車、部分日用消費品等進口關稅等。

