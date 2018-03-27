美國夫婦入瓊十五載：我們就是海南人

帕默和凱蒂在海口街頭。 帕默先生和太太凱蒂。 中評社香港3月27日電／對於一個長久居住海南島的人，當聽到別人談論在海南的美好生活體驗時，多少會覺得大驚小怪——在這裡生活的確不錯，但至於大呼小叫麼？



海南日報報道，可見，審視海南之美，還需要更多的視角。作為建設中的國際旅遊島，海南吸引了越來越多的外國人來到這裡，有些老外甚至定居在這裡，把事業放在這裡。他們體驗海南生活之美的時間越長，就越認可和享受這種美，他們愛海南，也希望海南能更好的發展。



今年63歲的美國人詹姆斯·肯特·帕默和太太凱蒂·帕默在海南已經生活了15年。15年來，他們從美國招募優秀英語教師來瓊工作，幫助我省教育基礎薄弱地區培訓英語教師，並給來瓊的國外英語教師志願者在生活和工作上提供方便，儼然已經成為東道主。



帕默先生和太太的“東道主資格”，來自他們對海南的無比熟悉：15年里，他們零距離目睹這個海島日新月異的變化，有滋有味地在海南享受著生活。



年輕的朋友和他們外出時，經常會看他們像兩個老海南一樣指指點點，隨口講述這個地方原來有座什麼建築，開過哪些商鋪，以前又是什麼樣子……



海南就是我們的“家”



在海口國貿北，居住在附近的人時常會見到一對金發碧眼的外國夫婦牽著兩只小狗散步。大家會像老朋友一樣跟他們互相點頭微笑，有時也會親切地互道一聲“魯喔”(你好)！



老兩口是美國人，先生叫帕默，太太叫凱蒂。



2002年，帕默的老朋友，長期在海南從事英語教育工作的美國國際教育交流協會總裁埃迪·米爾斯從海南回到美國，他口中的海南島風景如畫，民風淳樸，未來發展前景廣闊。幾句話就打動了帕默，他和妻子決定一起來到這個遙遠的海島，加入這支促進兩國文化交流的隊伍。



“15年，長到不光本地人聽了，會發出一聲驚嘆，就連我的一些美國朋友都評價： ‘你一定是瘋了！’ ” 帕默哈哈大笑道，轉而沉思片刻，“要說是什麼吸引我在這裡呆這麼久，我想就是這裡的人。你可以設想，如果一個人去到一個陌生的地方，而這裡的人並不友好，那他肯定是一天都呆不下去的。”



帕默依然記得，2002年，他們剛到海南時，一句中文都不會講，去逛街吃飯，每次都有好心人主動上來用英語詢問：“請問，您需不需要幫忙？” 最讓他們感動的是，一次下雨天坐公交車，不小心把雨傘落在車上，到了晚上，竟然有人主動上門送傘。



“那個時候，外國人還不像現在這樣多，可能大家都知道這個小區住著一對外國夫婦吧！” 帕默打趣道。而像這樣暖心的小事，帕默和凱蒂已經數不清了。慢慢地，海南不再是他鄉，而是“家”。凱蒂坦誠地告訴記者：“我們不喜歡別人稱呼我們外國人，這裡就是我們的家，我們就是海南人！”



而為“家人”做事，帕默也一直很用心。



“說服一個剛畢業的美國年輕人來一個陌生的地方工作生活，可不是一件簡單的事，因為他們的父母有成千上萬的問題等著你解答。”帕默告訴記者，為了吸引更多外籍教師來海南參與英語教育工作，帕默及其團隊從自己的社交圈開始突破，邀請朋友們來海南，然後逐步建立網站展開海選。15年間，他們共引進了100多位優秀外籍教師來瓊工作。



選拔外籍教師來海南，帕默有個標準，那就是盡量選擇那些願意在海南至少待3年的人。他認為外籍教師想要做好英語教育工作，就得多花時間了解海南的風土人情，了解海南的教育，了解海南的學生。



多年來，帕默還積極致力於我省的教育扶貧工作，先後向保亭、白沙、瓊中等地的5所貧困學校捐贈課桌椅、文具、辦公桌、床鋪，並修繕教室，共培訓了800餘名少數民族中小學英語教師。



愛上海南美食



在海南多年徹底浸潤的生活，也讓帕默夫婦像海綿那樣吸飽了這座島嶼的養分與氣質，對海口大街小巷的美食也了如指掌。文昌雞、齋菜煲、海南粉……已經成了老兩口日常飲食的一部分。



海口博愛南路是帕默和凱蒂經常去逛的地方。“哇，博愛南什麼都有，而且還便宜！”這些年，他們潛移默化有了中國思維和生活習慣，比如去菜市場，凱蒂也會講講價。



“西紅柿多少錢一斤？”“三塊五。”“好貴啊，三塊四嘛。”可見她並不是真覺得貴，更多的是入鄉隨俗的一種社交互動。



身為本地老外，融入本地社交圈，有幾個本地的好朋友，也是必不可少的“選項”。帕默和凱蒂從未刻意地結交朋友，但朋友們卻像滾雪球一樣在他們身邊聚集起來。



前幾年，凱蒂辭去英語老師的工作，專職於流浪小動物的收容護理和保護宣教工作。每周她都會去一個小動物收容所，在那裡幫忙照顧被收養來的流浪貓和流浪狗。凱蒂介紹，這個流浪小動物收容所是由四位中國女性創立的，得知她在美國有多年照顧流浪小動物的經驗，便邀請她加入。



“這些流浪貓狗真的很可憐，我撿到這只狗狗的時候，它滿身紅瘡，餓得皮包骨，因為它身患癌症，所以被丟棄了。”凱蒂輕撫著一只趴在她腿上的小狗，眼神中滿是悲憫憐惜。



凱蒂說，小動物收容所已經有60只流浪的小貓小狗在得到充分的治療和護理後，又被愛心家庭領養。



15年，海南變化太大了



在海南生活15年，他們也切身感受到海南島這些年來的變化之大。用帕默的話來概括就是“everything has changed！”(一切都改變了！)



“我們剛來海南的時候，海口有130多萬人口，對我這個從4萬人口的美國小城市來的人來說，海口已經是一個大城市。現在15年過去了，海口有近230萬人口。海南城鎮化的速度簡直不可思議！”帕默感嘆道。



“15年前，公交車大都是冒著黑尾氣的小巴中巴，也不按站停靠，出租車很少，滿街跑的都是三輪車，而現在的公交車全部都是節能環保的空調大巴，還有網約出租車，非常方便。”帕默至今依然記得，幾年前，他第一次乘坐40路新型公交大巴時的激動心情，“那種感覺就像一步跨進新時代，幸福指數爆棚”。



而凱蒂感觸最深的，是海口“雙創”以後，城市衛生環境大大改觀，人行道也變得乾淨整潔起來，開車出去，路上指示牌也更標準清晰了。



帕默和凱蒂也在多年的海南生活中，有意無意地對比這些年來瓊外國人的變化：“15年前，來海南的老外以留學生為主，他們來海南的動力是對這裡的文化感興趣，來之前多半都先學了一些中文。但是現在，海南已經變成一個更加國際化的旅遊島，外派工作、創業經商、留學旅遊等各行各業的都有，很多老外甚至不需要會中文，也照樣生活得方便舒適。”



“現在我們瀏覽國外的旅遊服務網站，大家對海南的評價都非常好，很多人還表達了戀戀不舍的心情，我們也很自豪。”帕默說道。



老外名片



姓名：詹姆斯·肯特·帕默



(James Kent Palmer III)



國籍：美國



職業：美國國際教育交流協會區域總監



在海南居住時長：15年