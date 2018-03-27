中評專譯：特朗普貿易政策妨礙經濟發展

中評社香港3月27日電（記者 李雅潔編譯）美國政府已經準備好開展大規模的財政刺激措施，但彭博社援引俄勒岡大學俄勒岡州經濟論壇高級主任Tim Duy的觀點認為，特朗普政府的貿易議程一旦開始就有可能破壞這一進程。



減稅和增加支出預計將給2019美元的聯邦預算赤字火上澆油， 再擴大超一萬億美元。隨著經濟發展接近充分就業，赤字的額外支出可能導致過分通貨膨脹。美聯儲將迅速增加利率來進行來應對，然後引發經濟衰退。因此，財政刺激措施實際上會一定程度上阻止這種衰退。



實施財政刺激措施是有充分理由的。



有充分的理由參與這個實驗。首先，我們不知道在勞動力市場上可能存在勞動力過剩的程度。儘管失業率在下降，但工資增長緩慢，再加上通貨膨脹，這些都讓美聯儲減少接下來幾年的就業率預期。也許失業率會進一步下降，或者可能工作力會呈現週期性增長。此外，過剩的勞動力市場可能促使企業採取更多節省資本的方式來 提高生產率。經濟過熱可能會引起供應側的繁榮。



另一個有利這些措施的因素是通貨膨脹率低。更重要的是，通脹預期依然穩固。實際上，央行行長們一直擔心通脹預期正在下降。在這樣的背景下，美聯儲有空間允許這些措施的實施。額外的赤字支出也可能消除負的實際利率，因為結構性預算赤字可能有助於緩解全球安全資產短缺問題。



最後，如果需求增長超出國內產能，美國的交易夥伴將成為美國經濟的“減壓閥”。國內需求過剩可能以增加進口的形式 “外包”，增加了貿易逆差。因此，貿易逆差通過限制國內資源的過度緊張，為逆差幅度提供了餘地。這將限制通脹壓力，降低激進貨幣政策的風險。

