馬回鍋選2020？徐巧芯：我認為不可能啦

馬英九辦公室發言人、爭取台北市議員黨內提名的徐巧芯。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥)馬英九近人氣不斷回升，被臆測有可能回鍋選2020。馬英九辦公室發言人、爭取中國國民黨台北市議員提名的徐巧芯接受中評社訪問時表示“我認為不可能啦！” 他市長、黨主席、“總統”都當過了，現在還求什麼？



徐巧芯，27歲，政治大學政治系畢業，外型清秀，被稱為“松山鄧麗君”，曾任國民黨青年團總團長、曾先後擔任過洪秀柱競選總部、朱立倫競選辦公室、郝龍斌競選黨主席辦公室，以及2017年馬英九辦公室發言人，媒體形容她快集滿黨內天王發言人職位。今年 2月25日與“網路溫度計”總監劉彥澧結婚，現爭取黨內提名角逐台北市松山信義區議員選舉。



今年農曆年期間，馬英九親筆寫春聯供不應求，身穿印有KMT字樣的帽T造成熱銷，不少藍營縣市長候選人都想找馬站台，和兩年前馬卸任期間大家避之唯恐不及的狀況相差頗大，人氣回升明顯。



徐巧芯表示，主要原因有二，一是以前馬英九各項施政都會遭到批評，但民進黨執政後大家慢慢發現，他確實做的比蔡英文好，尤其兩岸、國際更是明顯，內政方面“一例一休”、年金改革等許多政策，民進黨也招致很大民怨。



二是馬英九從政以來始終如一，經過長期檢驗、考驗被認證道德操守沒問題，但卸任後媒體放話、司法攻擊，還有檢察官依洩密罪提起公訴，對他採取各種針對性，民眾相信馬英九不會貪贓枉法，所以願意站出來聲援、支持他。差不多就在去年12月有特定媒體報道說有關鍵錄音帶、傳言北檢要起訴他，當時他走訪民間人氣也開始愈來愈旺。



她指出，馬英九提告檢察官這件事讓很多支持者精神為之一振，認為民進黨執政做得太過分了，不講證據去辦卻一直在放話，讓大家看不下去，所以緊接著過農曆年大年初一他去拜年，大家都看到熱鬧景象。



外界臆測馬英九可能回鍋參選2020年？



徐巧芯說“我認為不可能啦！”，他市長、黨主席、“總統”都當過了，現在還求什麼？馬個性就是喜歡和民眾互動、關心公共事務、喜歡接觸年輕人，對“中華民國”有很深的情感，所以卸任後會願意回大學任教，他非常投入、很認真、專心準備上課教材與演講內容。



對於年底縣市長選舉，馬英九是否會幫忙站台？



徐巧芯認為，距離正式選舉還很久，不確定他一定會傳統站台，但只要黨內初選通過、正式提名的候選人邀請，他去助選的機會是高的，即便地方活動或公益活動邀請，他都十分樂意參加。今年又是選舉年，相信許多候選人為求曝光也會到場，這算是無形的助選。



她指出，她去年擔任馬辦發言人時，馬聲勢蠻慘的，當時蔡正元攻擊馬辦是黑機關，又把黨內所有不利的事怪到馬英九頭上，當時黨內同志要檢討馬也很簡單，如今大家不會只怪他一個人，而是要求大家共同負責努力，對馬英九的評價也慢慢比較公允，但這不是一步到位，而是慢累積而來的。



去年北檢偵辦“三中案”，是否令馬英九心情沮喪？



徐巧芯向中評社說，並沒有！他是一個抗壓性很強的人，這還比不上他8年執政的壓力，但覺得他心裡感到很遺憾，因為他以唸法律為榮，長期守法，又曾任“法務部長”，很在乎法律的公正性，可是看到一些檢察官問案的方式，明明偵查不公開卻有洩露給媒體之嫌，甚至連起訴書的內容沒有邏輯，為起訴而起訴，爭議很大，他對一些檢察官做這類的事情會覺得非常遺憾。



她表示，馬英九過去任“法務部長”時，與檢察官追求司法公正，大家一起努力抓賄選，士氣都很旺，大家都認為這是對“國家”、全民有利的事，可是現在好像變成某些檢察官好像為特定的對象服務，或某些檢察官都不在乎司法公正，他常舉例，檢察官指他洩密，但指他洩密的內容是民進黨“立法院”總召柯建銘去司法關說的秘密。



她指出，檢察官、法官最應該去打擊司法關說這件事，這是與司法職務最切身的事情，但卻大動作的起訴馬英九沒有保守秘密，而沒保守的秘密竟然是別人違反司法公正的行為，這實在很可笑，這是他比較不能接受的。



徐巧芯告訴中評社，只要在黨部做過事情的都知道，不見得每件事都會經手、知道，但只要是馬英九有觸及的部分，他都是謹守份際，例如媒體之前報道說他被錄音，其實被錄音的內容裡最常聽到他最後都會說，不管最後決定要怎麼做，一定要守法，一定要遵守法律規定，不要讓任何人有暴利，然後會議結束走離開了，所以沒什麼太大的問題。

