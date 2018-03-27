發言人徐巧芯近看馬英九　爆料小秘密

徐巧芯目前爭取台北市議員黨內提名。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥）2017年起擔任馬英九辦公室發言人、目前爭取中國國民黨台北市議員提名的徐巧芯接受中評社訪問表示，馬英九天生個性就是喜歡和民眾互動。她印象中很有趣的一件事是，馬任內有次被獨派持布條抗議，對方布條拿反了，馬還用手勢提醒對方，那人趕緊把布條翻正後還主動向馬敬禮。



徐巧芯，27歲，政治大學政治系畢業，外型清秀，被稱為“松山鄧麗君”，曾任國民黨青年團總團長、曾先後擔任過洪秀柱競選總部、朱立倫競選辦公室、郝龍斌競選黨主席辦公室，以及2017年馬英九辦公室發言人，媒體形容她快集滿黨內天王發言人職位；今年 2月25日與“網路溫度計”總監劉彥澧結婚，現爭取黨內提名角逐台北市松山信義區議員選舉。



外界好奇馬英九與夫人周美青的互動，徐巧芯說他們兩人很有趣，“美青姐”的事是“美青姐”單獨運作的，她從沒看過“美青姐”到辦公室來，所以馬辦的人不會和“美青姐”接觸，也不知道誰是“美青姐”的發言人，因此媒體每次問她或馬辦有關“美青姐”的回應，完全無法相告。



徐巧芯表示，2017年擔任馬英九的發言人後，常有機會和他聊天，覺得他卸任後心情好很多，經常會與身邊的人分享他的執政經驗。



她觀察，馬英九天生就喜歡和民眾互動、關心公共事務、喜歡接觸年輕人，認為和大家相處是很開心的事，所以他真的和蔡英文不一樣。只是有維安需求，安全若有漏洞，維安人員回去會被主管檢討，所以馬會接受安排，但只要安全無虞，他都會盡量減少維安措施。



她表示，有時候馬英九跑行程，她會隨車一起，行程綿密緊湊，連年輕人都會受不了，但馬身體很好，常在車上聊天。有次花蓮市長魏家賢一起搭車，馬像學生一樣詢問花蓮風土民情，馬尤其嫺熟地方歷史典故，常一直撐到行程全部結束，覺得累了才會閉目養神。



她指出，馬英九卸任前去逛商店、夜市想幫忙行銷、帶動周邊觀光發展，會被店家嫌棄變成負面新聞。卸任後再去，大家都給予很好的評價，日前他去花蓮夜市幫忙行銷，180幾攤走了30分鐘才逛了20攤，當晚走了4小時到12點還沒逛完，攤販都還願意等他，等到結束後，他覺得少逛了80幾攤有點不好意思，夜市的人就請他下次再來。



過去馬英九經常維持晨間運動，徐巧芯表示，他這項習慣維持不變，只是因為年紀大了，膝蓋關節磨損會比較高、去年1月因為跑步扭傷腳踝養傷等緣故，現在比較不慢跑，改去游泳，即便參加馬拉松活動，大家都會和他握手、打招呼，所以他大約只跑2公里多後就會改用走的。



馬英九過年期間親筆寫春聯贈人，有時出席活動還會用毛筆簽名，字形漂亮工整。徐巧芯指出，他並沒有每天練習書法，不過他對中華文化、文學的傳承特別在意，遇到在國外留學的學生、“ABC”，都會叮嚀他們要學好母語中文，要會講會寫，再去學英文。