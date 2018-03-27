童福來：吳敦義適合幕後、朱立倫應再戰

台中藍營紅派大老、前台灣省議員童福來。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月27日電（記者 林谷隆）中國國民黨前主席、新北市長朱立倫26日在上海與國台辦主任劉結一會面，成為劉任上後，首位接觸的台灣重量級訪客。台中藍營紅派大老、前台灣省議員童福來接受中評社訪問表示，“劉朱會”是相當有指標性，代表大陸對朱立倫還是相當認同，因為朱在年齡、人和優於吳敦義，黨內派系、從政經歷也不輸吳，“劉朱會”已為朱立倫的發展性做了最好註記。



童福來透露，他在2月初曾與幾位藍營地方人士拜會朱的岳父高育仁，在場人士都呼籲朱立倫應當再戰2020，雖然高當場持保留態度，但是朱立倫個人絕對有政治野心跟企圖，最近才會動作頻頻。



童福來，1946年生，長期在台灣省議會發展，從機要秘書、公共關係室主任參與政治，最後在前台灣省議長蔡鴻文的力挺下連任三屆台灣省議員（1981－1994），其後轉為幕後協助國民黨歷次選舉，目前仍活躍在台中藍營紅派。值得一提的是童福來也是國民黨主席吳敦義就讀台中一中的隔壁班同學。



童福來表示，吳敦義4月想藉由“兩岸論壇”而登陸，其實吳對佈局兩岸事務已經垂涎已久，想去大陸走走，但是苦無適合的理由，所以就只能用國共機制合辦論壇，來向蔡政府提出申請。以基層觀察來看，大陸對吳敦義沒有特別重視，這是基於吳的人格特質，他對關鍵議題的態度，模模糊糊，沒有果斷做出自己的立場，甚至遭到深藍質疑是“不反“台獨”，還反一中”。



童福來提到，這次朱立倫登陸，受到大陸高規格接待，新任國台辦主任劉結一也特別來到上海會面，這些動作相當有指標性意義，代表大陸對朱立倫還是相當認同，因為朱在年齡、人和都優於吳敦義，黨內派系、從政經歷也是不輸給吳敦義。



童福來透露，他是吳敦義的中學同學，吳在兩岸議題都沒有做出有創造性的主張，相關言論只會讓人覺得吳想從兩岸議題，創造出自己的利基。包括吳敦義身邊的人士，努力搭建兩岸平台，也是想為自己找到商機。



童福來坦言，吳敦義去年能當選國民黨主席，乃是因為全台各藍營派系，全部都發動起來挺吳，結果吳當選之後，這近一年來的作為，對民進黨蔡政府的監督、2018黨內提名狀況，都讓基層心灰意冷，包括台中市藍營意見領袖， 都坦言對吳有點失望。



童福來強調，最近民進黨想要重建深澳火力發電廠，國民黨是最大在野黨，吳敦義竟然沒有強烈反彈，有失最大反對黨領袖的身份。其次，菲律賓要在蘭嶼附近蓋海軍基地，這是菲國“侵門踏戶”的舉動，國民黨不能要站出來捍衛主權，至少也要重視台灣漁民生存的機會。



童福來向中評社說，台北市議員總共有63席，結果國民黨台北市黨部只提名31席，就算全部當選也沒有過半，基層都批評是“投降先輸一半”，這是因為吳提名的考量，已經被現任議員綁架，一點都不給新人機會。二方面是向無黨籍台北市長柯文哲示好，保留未來雙方合作的一種默契。



對於國民黨在2020大選佈局，是否會出現兩顆太陽（吳敦義、朱立倫）等狀況？



童福來回答中評社表示，2020大選是國民黨再起的良好機會，現在蔡英文執政這麼差，全民怨聲載道，但是基層民眾看著國民黨的狀況，心情是“恨鐵不成鋼”。吳敦義就是想選“總統”，他的如意算盤是以黨主席身份，擔任國民黨“總統”候選人。



童福來認為，吳敦義的人格特質，適合退居幕後，來為國民黨謀劃盤算，環顧現在整個藍營，就只有朱立倫最適合再戰，因為朱的從政經歷完整，歷任新北市長、桃園縣長、“行政院副院長”，在北台灣擁有良好基礎。朱的岳父高育仁曾任台灣省議員，各地的意見領袖都相識，可以協助拉抬朱立倫的氣勢。

