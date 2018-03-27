慈湖陵寢潑漆將滿月　遊客掉四成以上

慈湖陵寢遭潑漆後，軍方基於安全考量，暫不對外開放，未來只能夠過實境導覽系統，了解內部陳設。（中評社 資料照） 中評社桃園3月27日電（記者 黃文杰）針對桃園兩蔣園區慈湖陵寢何時重新開放？桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評接受中評社訪問表示，市府與軍方多次接洽討論，基於軟硬體建置及安全維護，可能要拖到六月才重新開放，不過特殊節日或團體要謁陵，可以提出事先申請，一般民眾要進入靈櫬內參觀，一律得事先申請獲准才能進入。



慈湖陵寢2月28日遭獨派青年闖入，對著蔣介石靈柩潑漆，事隔即將“滿月”，慈湖與頭寮陵寢仍關閉，慈湖陵寢外，紀念雕塑公園及銅像區仍開放，“閉園”這段期間，前往慈湖遊客銳減，光遊覽車與小客車停車收費“狂跌”，少說掉了四成到五成。



市府觀光旅遊局、“國防部後備指揮部”等單位，為了慈湖陵寢何時開放？討論多次，也達成幾項原則，包括非陵寢營區，觀光區域擴大，市府觀旅局會增加導覽解說牌，也委請導覽員在幾個據點幫忙解說。



若重新開放，進入陵寢區，原則只能在陵寢入口觀賞儀隊交接，不能進入內寢靈柩，不過特殊節日或特殊團體有需要，可以事先提出申請，透過觀旅局網站原有申請後慈湖觀光導覽系統，這需要時間重新建置。



另外，軍方同意在陵寢入口處架設“實境導覽系統”，民眾雖然不能任意入內，但人在外面，透過互動式的模擬實境螢幕，得知內部現況？



未來兩蔣園區若重新開放，遊客入園，會不會上演“搜包包”的安全檢查？



桃園市府風景管理處處長葉宗賦表示，軍方可能朝“莊重不擾民”來思考，也就是“加大縱深”，滿足遊客觀賞陵寢儀隊交接，又能兼顧對兩蔣的歷史文化與尊重，也要看家屬的態度，屆時會怎樣呈現？軍方會公布一套標準作業流程。