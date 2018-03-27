徐巧芯：不少淺藍深藍挺柯　國民黨面臨考驗

馬英九辦公室發言人、目前爭取台北市議員黨內提名的徐巧芯。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥）11月24日將舉行全台縣市九合一選舉外界關切國民黨能否光復台北市、守住新北市，馬英九辦公室發言人、目前爭取台北市議員黨內提名的徐巧芯接受中評社訪問時表示，柯文哲喊出“兩岸一家親”後，有不少淺藍民眾支持，另在新黨的支持者之中也有不少是支持柯的，這樣國民黨就算團結一致，也會面臨考驗。



徐巧芯也表示，這次台北市長選舉，大家可能會關注兩岸經濟議題，她與台北的年輕人聊天發現，他們不否認中國大陸現在發展比台灣好，台北多數民眾包括年輕人都討厭民進黨沒本事振興經濟，卻去批評大陸提出惠台31條政策，因為這要去申請才會有，大陸只是開放這樣的環境，去或不去是個人自由。



徐巧芯，27歲，政治大學政治系畢業，外型清秀，被稱為“松山鄧麗君”，曾任國民黨青年團總團長、曾先後擔任過洪秀柱競選總部、朱立倫競選辦公室、郝龍斌競選黨主席辦公室，以及2017年馬英九辦公室發言人，媒體形容她快集滿黨內天王發言人職位；今年 2月25日與“網路溫度計”總監劉彥澧結婚，現爭取黨內提名角逐台北市松山信義區議員選舉。



徐巧芯表示，這次縣市長選舉，對國民黨而言是很辛苦的，主要是看民進黨到底要不要提自己的人，目前只能假設民進黨會禮讓柯文哲。



她指出，如果禮讓柯，對國民黨而言會面臨很矛盾的狀況，因為柯喊出“兩岸一家親”後，讓柯的支持者之中有不少是來自淺藍的民眾支持，另在新黨的支持者之中也有不少是支持柯的，這樣國民黨就算團結一致，也會面臨考驗，民進黨也會覺得很尷尬，因為禮讓柯後，柯的背後的支持者竟然有一群是來自藍營的群眾。



她說，國民黨的危機是說，市長候選人的特質都是主要在訴求政策，雖然國民黨候選人提出的政策會比柯的政策還細膩、還要好，但因為個性都不如柯文哲的活潑，市民可能會因為候選人較活潑，而忽略了政策內容，因此要如何證明可以做的比柯好，是一大挑戰。



她認為，如何炒熱選戰話題也是一個難度，因為柯文哲太會炒作話題，媒體就會看柯一個人表演，但話題圍繞在柯身上久了，會覺得無聊，因此這次整個選舉氛圍有可能會轉移到新北市，因為新北市有很明顯的藍綠對決態勢。



對於台北市議員選舉，徐巧芯表示，市議員不分黨派服務地方，因此民眾對市議員所屬政黨的感受不深，主要還是候選人的人格特質，而且聲勢愈旺，選民才有投票意願，所以加乘效果會愈大，反之得票落差會很大，可是綠營支持者比較穩固，市議員又很用心經營，所以基本盤不會出現太大的變化。



她認為，國民黨2014年大敗，這次實力尚未完全恢復，保守提名未過半，能搶回多少席次是一大考驗，空出的名額形同禮讓新黨，下一屆台北市議會議長會不會是國民黨籍，得看其他小黨會不會支持而定。



徐巧芯指出，現在罵柯文哲最多都是民進黨市議員，這是因為綠營支持者現在很討厭柯文哲，如果民進黨禮讓柯，綠營支持者可能不去投柯，會間接影響民進黨市議員得票，但這些票的流失會不會轉移到時代力量，值得觀察。



徐巧芯表示，時代力量在2016年台北市的政黨票有10%的支持度，換算成市議員的選票，正好每個選區都會有一席，可是近來時力的支持度不斷下滑，尤其黃國昌之前被罷免事件，以及最近林昶佐與黃國昌不合的傳言，加上時力的支持者扣掉獨派，還有一部分是“柯粉”，如果時力不挺柯，也可能造成選票流失，這些選票會轉到哪裡去，令人好奇。

