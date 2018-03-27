藍中委謝坤宏：朱立倫不提一中各表很務實

國民黨中央委員、前“行政院”中辦副執行長謝坤宏。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月27日電（記者 林谷隆）中國國民黨中央委員、前“行政院”中部辦公室副執行長謝坤宏接受中評社訪問表示，新北市長朱立倫赴大陸訪問，跟新任國台辦主任劉結一會面，朱沒提“一中原則下的九二共識”，也沒說國民黨一貫的“九二共識一中各表”，而是強調“堅守九二共識”，雙方“各退半步就是進一步”。代表朱在審視當前兩岸環境之下，調整了兩岸論述，這是好的現象，因為這世界唯一不變就是一直在改變，朱立倫的調整是相當務實的改變。



謝坤宏提到，朱立倫當面向劉結一提出對落實惠台31項措施的呼籲，因為當前台灣民眾感受最深就是經濟低迷不振，如果惠台措施真正落實，絕對能夠幫助台灣經濟發展，這將與民進黨蔡政府提出的“新南向政策”有強烈對比，台灣政府無法照顧台灣民眾，大陸政府卻可以。



謝坤宏，1971年出生，彰化師範大學工學院博士候選人，曾任八屆國民黨中常委、台灣私立達德高級商工職業學校副校長、“行政院”中部聯合服務中心副執行長等職。父親謝國雇歷任台灣省農會總幹事、台北市農產公司總經理，在台灣農會體系有一定影響力。



謝坤宏表示，朱立倫到大陸參訪，符合“新時代新作為”的原則，當前兩岸關係停滯不前，民進黨政府不承認九二共識，這不利於緊緊相連的大陸跟台灣發展，所以朱立倫以城市跟城市對接，找到了一個破口。



謝坤宏認為，這個模式原本是台灣各地方首長推動兩岸事務的方法，朱立倫今年不只做的比台北市長柯文哲早，還藉由到南京中山陵謁靈，拉高到國民黨推動兩岸關係發展的層級，在吳敦義主席登陸狀況不明之前，搶先抓住了輿論焦點。



謝坤宏強調，朱立倫登陸與大陸高層互動，也形成強烈對比。承認九二共識的國民黨可以與大陸對話，對照推動台獨的民進黨，在兩岸事務一籌莫展。朱立倫了解當前台灣民眾最在意還是經濟問題，所以當面向新任國台辦主任劉結一呼籲，希望能落實31項惠台政策，讓台商、台胞、台生在大陸能過得更好，也有助於台灣經濟發展，因為落實惠台措施將跟民進黨新南向政策，形成強烈的對比。



對於“劉朱會”上，朱立倫提“堅守九二共識，雖然意涵有些不同，堅持的原則，大家能互相包容”，並沒有提“一中各表”的看法？



謝坤宏告訴中評社，朱立倫擔任過國民黨主席，朱個人對2020大選也有強烈的企圖，當然會隨著當前兩岸局勢發展，而調整兩岸政策論述。目前大陸的說法是“一中原則下的九二共識”，所以朱說“堅守九二共識”，不強調“一中原則”，也不提“一中各表”，雙方各退半步，就是向前進一步。



謝坤宏強調，吳敦義堅持“九二共識一中各表”，這是基於他擔任馬英九副手時，馬政府的定調，但這個世界唯一不變的真理就是一直在改變。政治人物無論擔任什麼職務一定要以蒼生為念，做出最符合大眾利益的政治判斷，所以朱立倫的調整是相當務實的改變。