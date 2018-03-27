徐玉樹：朱立倫創造舞台直接跨2020

徐玉樹。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月27日電（記者 黃文杰）針對國民黨前主席、新北市長朱立倫與新任國台辦主任劉結一會面，國民黨桃園市議員徐玉樹接受中評社訪問表示，可以看出來，朱市長在創造自己舞台，直接跨到2020選舉。他認為，朱立倫格局與視野比國民黨主席吳敦義來得高，不過現在吳在當家，未必馬上看到有人挺朱立倫。



此外，針對大陸頒佈31項惠台措施，不跟民進黨政府溝通，徐玉樹指出，如果大陸基於“一中原則”，逕自要求所有邦交國只承認台胞證，不承認“中華民國”護照，請問蔡政府該怎麼辦？還是繼續堅持走“台獨”道路？台灣老百姓不該忍受“政治痛苦”。



徐玉樹，龍潭國際青年商會2000年會長，桃園縣菱潭陂人文促進會創會長，國民黨龍潭鄉黨部副主任委員，第17屆桃園縣議員以及升格後首屆桃園市議員、國民黨議會黨團執行長，原本擔任議會黨團書記長，已經交棒。



中評社問，美國總統特朗普簽署《台灣旅行法》，鼓勵台美官方互訪，怎樣看台美關係？



徐玉樹告訴中評社，這種情況就類似黑社會幫派，美國好比黑道老大，拉幫結黨，台灣就像小老弟被逼繳保護費，換來一個《台灣旅行法》當符令，根本沒有換來更安全。



他說，“維持現狀”是台灣多數人想法，結果這個現狀變成親美、媚日，蔡政府還把中國大陸視為敵國，限縮自己國際空間，堅持走“台獨”的道路，只怕遠水救不了近火。



徐玉樹分析，台灣旅客到世界各地，若不幸遭遇地震、天災或戰爭，現在看到的是，用台胞證爭取當地中國大使館協助，能獲得優先撤離，如果這些國家基於“一個中國”，不承認“中華民國”護照，只承認“台胞證”，兩岸緊張必須走到這步，民進黨蔡政府怎麼辦？



他認為，現在共機繞台，蔡政府沒輒，宣布31項惠台政策，蔡政府只能把“惠台”改為“對台”政策，就算有美國老大哥撐腰，對台灣來說，無疑是遭恐嚇交換利益。



被問到國民黨前主席、新北市長朱立倫到大陸城市交流，最後一天，與新任國台辦主任劉結一見面，徐玉樹說，可以看出來，朱市長在創造自己舞台，直接跨到2020選舉。



他分析，雖然朱立倫格局與視野比國民黨主席吳敦義來得高，不過現在“當家”還是吳敦義，選舉提名還是吳敦義，會有人公開挺吳敦義，未必馬上看到挺朱立倫。



被問到馬英九最近人氣高，是否有也機會挑戰2020？徐玉樹直言，這是不可能，這等於國民黨自打嘴巴，證明“黔驢技窮”，馬英九不可能又回來選“總統”。



被問到朱立倫的兩岸路線，徐玉樹說，任何人也不是一開始就很厲害，朱立倫會摸索找到兩岸路線，但現在還是吳敦義擔任黨主席，還是會找到黨內共識。



徐玉樹告訴中評社，重點還是民進黨的兩岸關係，看起來民進黨不會甘心照中共的路走，又被獨派綁架，騎馬難下，台灣民眾勢必要歷經“政治痛苦”，蔡英文明知這樣的兩岸關係對民進黨選票傷害很大，但是不可能回頭。