台聯楊中成：看不到蔡政府拚經濟具體成果

台聯台南市議員楊中成評大陸惠台措施，長期而言有人才磁吸作用。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月27日電（記者 趙家麟）台聯台南市議員楊中成26日接受中評社訪問表示，大陸惠台措施明顯是對台攬才，長期必有磁吸效應。反觀蔡政府上台兩年，活絡經濟的成效並不明顯，還有貧富差距拉大的現象。對於大陸惠台措施，他認為，越有企圖心的人，大陸的惠台措施就愈有吸引力



楊中成並認為，民進黨執政所面對的產業發展內外困境，即使換成國民黨執政也好不到哪裡去。例如，台灣進不了東盟、人才持續西進等，並不會因為換黨執政就改變。



楊中成是台南市唯一的台聯黨籍議員，在台南縣市合併前曾任一屆的縣議員，他雖然在議會經常配合民進黨的政策與行動，但並沒有加入民進黨團，平日獨立問政。



楊中成曾任地方青商會會長，26日陪同大台南各青商會社團領導人拜訪市府、議會，針對會務發展尋求公部門的支持外，接受中評社訪問，對於大陸推出31項惠台措施，有關青年創業、投資、就業、求學等提出諸多獎勵措施及效應，提出他的觀察。



楊中成認為，大陸31項惠台措施，短期間不會有立竿見影的影響，但長期而言，台灣的人才會流失、掏空，也是最大的隱憂，大陸的政策擺明就是想盡辦法向台灣攬才，對象又鎖定台灣社會的中堅階層，“越有企圖心的人，大陸的惠台措施就愈有吸引力。”



楊中成說，蔡政府因應大陸推出的惠台措施，應該要加強台灣在地的研發與創業動力，要推出更多留才政策來保住自己的人才，這方面，蔡政府還要再多下功夫。



楊中成進一步指出，民進黨上台將屆兩年，活絡經濟的政策到目前為止，還看不到什麼具體成果，他認為，關鍵在蔡政府的顧慮太多。



例如，房地產建築業是產業的火車頭，但現在卻被許多大財團把持，蔡政府不敢去打擊建築業，建築業的表現與榮景依舊，但相對的，中小企業營運處境未見改善、中產階級也很難追趕，差距愈來愈大，貧富差距愈來愈懸殊。



楊中成強調，台灣經濟未見活絡，產業發展面對的挑戰最主要有內外兩個因素：



對內，製造業也想要提升，但政府拿不出好政策來支持，還反效果的出現“打壓製造業”的負面印象。因為，包括一些勞動檢查、出勤狀況、勞動條件等都愈來愈嚴苛，但許多產業還跟不上腳步，需要時間。



對外，產品出口的稅率負擔重。以東盟為例，台灣被排除在外，台灣的產品要銷東盟，就比別人多了關稅成本，出口競爭力就差了人家一大截，兩年來，這個狀況沒有改變，蔡政府推“新南向”是理想，但實際要做還有一大段距離。