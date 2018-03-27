中評關注：美西秉公堂春宴首迎大陸總領事館

美國羅省（洛杉磯郡）秉公堂主席聶澤英（左）和副主席副主席胡卓球（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯3月26日電（記者 宋楷文）因台灣蔡英文當局拒不接受“九二共識”，頑固推行“去中國化”路線。致使具有140年歷史、傳統上親“中華民國”的美國羅省（洛杉磯郡）秉公堂，轉認同祖國大陸。在當地時間3月25日的秉公堂傳統春宴中，拒絕邀請洛杉磯台北經濟文化辦事處，歷史上首次邀請中國駐洛杉磯總領事館出席春宴並致辭，引發關注。



中國駐洛杉磯總領事館副總領事代雙明應邀出席秉公堂春宴並致辭。他表示，羅省秉公堂是洛杉磯傳統僑社的骨幹力量之一，長期以來廣泛聯繫僑社各界，積極服務僑胞，弘揚中華傳統文化，支持祖籍國和家鄉建設，為推動中美民間友好交往做出了貢獻。



代雙明說，新中國成立特別是改革開放40年來，在全國各族 人民的努力和海外華僑華人的支持下，國家建設取得了舉世 矚目的偉大成就，綜合國力進入世界前列，國際地位顯著提 高。海內外中華兒女無不歡欣鼓舞，備感驕傲和自豪。



代雙明表示，實現中華民族偉大復興是全體中國人共同的夢想，實現中國完全統一是全體中華兒女共同的願望。我們必須 注意的是，當前，台灣蔡英文當局始終拒不接受“九二共識”，頑固推行“去中國化”路線，以“文化台獨”、“歷史台獨” 等手段切割兩岸精神、認同、文化紐帶，擴展“台獨”勢力在島內的話語主導權。這些“漸進式台獨”做法，更具欺騙性和長遠危害性，蓄意挑動兩岸敵意，破壞兩岸關係和平發展，威脅台海和平穩定。



代雙明強調，習近平主席在剛剛閉幕的全國人大會議上指出，一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民 的譴責和歷史的懲罰。我們希望廣大僑胞順應歷史大勢，共擔民族大義。從中華民族根本利益出發，認清“台獨”本質和危害，堅決 反對“台獨”，多做有助兩岸關係和平發展、促進中國和平 統一的事。一起共創中華民族偉大復興的美好未來。

