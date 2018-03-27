中評關注：朱立倫累積能量2020再拚一次

朱劉會讓朱立倫累積能量也替未來鋪路。（中評社資料照） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）前國民黨主席、新北市長朱立倫26日與大陸國台辦主任劉結一會面，引發各方關注。朱是劉結一上任後第一位會見的台灣重量級客人，可看出朱的分量，在兩岸僵局、國共論壇未定、雙城論壇卡關之際，朱此次大陸行確為自己累積不少能量，年底卸任新北市長後，應可很快展開2020鋪路，再拚一次。



國民黨主席吳敦義與朱立倫都被認為志在2020大位，再加上馬英九與走深藍路線的前主席洪秀柱，形成國民黨目前的四大股勢力。



朱立倫搶先一步在吳敦義之前會見劉結一，國民黨中央甚為低調。



26日的朱劉會中，劉結一重申“對台方針明確，一貫堅持一個中國原則下的九二共識，反對“台獨”；而朱立倫則回應“雖然兩岸九二共識的意涵有些不同，但還是可以相互包容，共同追求兩岸和平。”另外，朱也提到，兩岸應“求同尊異”。



朱立倫的論述，顯然和吳敦義強調“一中各表的九二共識”必須八個字連在一起有所不同，而這正是朱相較吳能讓陸方比較接受的地方。



此次是朱立倫第三次訪問大陸，前兩次分別為2009年5月，他以國民黨副主席的身份赴廈門出席首屆海峽論壇，以及2015年5月以黨主席身份參加國共論壇，還在北京人民大會堂與大陸領導人習近平會面。當年的“朱習會”不但是國共兩黨領導人暌違6年後的首次見面，也為太陽花學運後低迷的兩岸關係，首度融冰。



朱立倫此次大陸行，定位為城市交流，受到陸方不低的規格待遇，除了和劉結一見面外，他也先後和上海市委書記李強及上海市長應勇會見。在國共論壇未定，吳敦義還無法確定能否赴陸之際，朱此次能搶先登陸，足以代表在大陸官方仍有不低的重要性。



再加上朱立倫屬意的新北市接班人侯友宜，目前看來支持度頗高，可能成為年底六都選舉中的領頭羊，讓朱在黨內也有籌碼可以和吳敦義抗衡，如果國民黨在2018選舉結果不如預期，吳黨內聲勢受挫，朱再起的機會也將大增。因此，2020大選由誰替國民黨披上戰袍，現在看來前哨戰已經開跑了。雖然朱在2016敗過一次，蔡英文也是2012吞敗一次，捲土重來2016才當選的，朱回鍋也沒有正當性與否的問題。

